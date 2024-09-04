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    Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

    Анхеля Ди Марию попросили определить худшего и лучших тренеров, с которыми он работал.

    Худшим аргентинец назвал Луи ван Гаала.

    «Худший – это ван Гаал, в этом нет никаких сомнений. Говорю сразу, даже не дожидаясь вопроса», – сказал Ди Мария, игравший у голландца в «Манчестер Юнайтед».

    К числу лучших вингер отнес тренеров сборной Аргентины Алехандро Сабелью и Лионеля Скалони.

    «Третьего назвать тяжело. У меня было много тренеров. Моуринью, Анчелотти. Я играл у стольких хороших специалистов, что трудно выбрать», – добавил Ди Мария.

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    Источник: The Sun

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    04.09.2024 01:00
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