Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Анхеля Ди Марию попросили определить худшего и лучших тренеров, с которыми он работал.

Худшим аргентинец назвал Луи ван Гаала.

«Худший – это ван Гаал, в этом нет никаких сомнений. Говорю сразу, даже не дожидаясь вопроса», – сказал Ди Мария, игравший у голландца в «Манчестер Юнайтед».

К числу лучших вингер отнес тренеров сборной Аргентины Алехандро Сабелью и Лионеля Скалони.

«Третьего назвать тяжело. У меня было много тренеров. Моуринью, Анчелотти. Я играл у стольких хороших специалистов, что трудно выбрать», – добавил Ди Мария.