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    Баженов прокомментировал назначение на должность менеджера «Спартака» по игрокам в аренде

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение на пост менеджера московского клуба по игрокам в аренде.

    «Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере.

    Такая должность — первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» – сказал Баженов.

    • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год.
    • Он забил 17 мячей в 104 матчах.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6296

      Беспонтий 57 минут назад

      вовремя пискнуть только не сдриснуть
      так дорастают и до потолка
      вечная тема на волоколамке

      так поощряют "за гол ЦСКА»

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