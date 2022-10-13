Баженов прокомментировал назначение на должность менеджера «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение на пост менеджера московского клуба по игрокам в аренде.

«Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере.

Такая должность — первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» – сказал Баженов.