Баженов прокомментировал назначение на должность менеджера «Спартака» по игрокам в аренде

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение на пост менеджера московского клуба по игрокам в аренде.
«Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере.
Такая должность — первая в своем роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» – сказал Баженов.
- Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год.
- Он забил 17 мячей в 104 матчах.