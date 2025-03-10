Автор первого голевого паса на Дзюбу поздравил форварда с рекордом

Менеджер по игрокам в аренде «Спартака» Никита Баженов прокомментировал достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Форвард с 234-мя мячами обошел Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

«Искренне поздравляю Артема Дзюбу. Очень большая его заслуга. Он большой молодец.

Как только он попал в основную команду «Спартака», было видно, что это тонкий игрок, который может вовремя отдать пас. Владимир Федотов всегда его отмечал. И говорил, что это тот игрок, который станет лидером нашего чемпионата и по голам, и вообще. Просто личность.

И у него всe еще большой потенциал. Видно, что он амбициозный человек. Пока он будет играть в футбол, для него на первых ролях будут, конечно, победы его команды, но и параллельно его рекорды», – сказал Баженов.