Автор первого голевого паса на Дзюбу поздравил форварда с рекордом

Менеджер по игрокам в аренде «Спартака» Никита Баженов прокомментировал достижение нападающего «Акрона» Артема Дзюбы. Форвард с 234-мя мячами обошел Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.
«Искренне поздравляю Артема Дзюбу. Очень большая его заслуга. Он большой молодец.
Как только он попал в основную команду «Спартака», было видно, что это тонкий игрок, который может вовремя отдать пас. Владимир Федотов всегда его отмечал. И говорил, что это тот игрок, который станет лидером нашего чемпионата и по голам, и вообще. Просто личность.
И у него всe еще большой потенциал. Видно, что он амбициозный человек. Пока он будет играть в футбол, для него на первых ролях будут, конечно, победы его команды, но и параллельно его рекорды», – сказал Баженов.
- 36-летний Дзюба забил рекордный гол в ворота «Крыльев Советов» в гостевом матче 20‑го тура РПЛ. «Акрон» победил в игре со счетом 2:0.
- Баженов отдал голевой пас на Дзюбу 26 февраля 2007 года на 72-й минуте матча 1/8 финала Кубка России «Сибирь» – «Спартак» (1:3). Тот гол стал победным в матче и первым для Дзюбы в карьере во взрослом футболе.