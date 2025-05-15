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  • В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова»

В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова»

Сегодня, 22:41
6

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича.

  • Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
  • В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Нужно чуть остыть. Пару дней паузы взять. Нельзя пороть горячку. Я говорю не только по тренеру, но и по всей команде.

А как «Спартак» смотрелся по игре? Не так уж и плохо. Все старались и боролись. Давление было всю игру. Я не увидел, чтобы у ребят была апатия», – заявил Баженов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Баженов Никита Станкович Деян
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Комментарии (8)
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Константин-Шапкин-google
1747338509
Никита, всё так! Но результат на табло. Такие игроки не должны упускать свои моменты!
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VVM1964
1747338597
Верните осеннего Станковича и всё будет норм !!!... А вот как это сделать ???...
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aaaaahhhh
1747338861
Нервное поведение тренера ну ни как не дает уверенности игрокам. Распущенность тренерского штаба зашкаливает. Надо как то держать себя в руках.
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Хулиганин
1747339042
Горячку пороть не надо. Надо пороть весь состав.
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Pourquoi pas
1747339328
Вот ежли б стёкла побил, тогда оставили бы! Ущерб возмещать... )))
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erybov1965
1747339349
А что должен сказать менеджер команды,получающий за это все в том числе,зарплату?
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