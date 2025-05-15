В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о возможной отставке главного тренера Деяна Станковича.

Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Нужно чуть остыть. Пару дней паузы взять. Нельзя пороть горячку. Я говорю не только по тренеру, но и по всей команде.

А как «Спартак» смотрелся по игре? Не так уж и плохо. Все старались и боролись. Давление было всю игру. Я не увидел, чтобы у ребят была апатия», – заявил Баженов.