Баженов: «Предлагаю отдать «Зениту» золотые медальки. Дальше будет интереснее смотреть чемпионат»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов призвал вручить чемпионские медали РПЛ «Зениту».

«Что думаю о претендентах на чемпионство, когда прошло десять туров? По мне, «Зенит» — чемпион.

Ни «Ростов», ни ЦСКА, ни «Спартак» не вмешаются в борьбу за золотые медали? Не, это уже будет борьба за второе место. Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки. Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», – сказал Баженов.