Баженов: «Предлагаю отдать «Зениту» золотые медальки. Дальше будет интереснее смотреть чемпионат»

может, все таки кто нибудь может кинуть перчатку гегемону? зачем сдаваться без боя?:?
Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов призвал вручить чемпионские медали РПЛ «Зениту».
«Что думаю о претендентах на чемпионство, когда прошло десять туров? По мне, «Зенит» — чемпион.
Ни «Ростов», ни ЦСКА, ни «Спартак» не вмешаются в борьбу за золотые медали? Не, это уже будет борьба за второе место. Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки. Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», – сказал Баженов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
- Команда выиграла 4 последних сезона.
- Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.