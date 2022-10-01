Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Баженов: «Предлагаю отдать «Зениту» золотые медальки. Дальше будет интереснее смотреть чемпионат»

    Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов призвал вручить чемпионские медали РПЛ «Зениту».

    «Что думаю о претендентах на чемпионство, когда прошло десять туров? По мне, «Зенит» — чемпион.

    Ни «Ростов», ни ЦСКА, ни «Спартак» не вмешаются в борьбу за золотые медали? Не, это уже будет борьба за второе место. Я предлагаю «Зениту» отдать золотые медальки. Отдайте ему медальки, и будет круто смотреть на борьбу за второе место. Тогда уже дальше будет интереснее смотреть чемпионат», – сказал Баженов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона.
    • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

    Новости по теме
    Литвинов рассказал, чему можно поучиться у зенитовских бразильцев 4
    Аршавин посетил матч «Оренбург» – «Сочи» 2
    Петржела: «В РПЛ «Зенит» даст мощный подзатыльник «Спартаку» 20
    Источник: rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10647

      alp 41 минуту назад

      может, все таки кто нибудь может кинуть перчатку гегемону? зачем сдаваться без боя?:?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      нБратишка 47 минут назад

      хитро
      а как насчет борьбы ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      нБратишка 48 минут назад

      а кубок Спартаку ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2503

      Ruryu 1 час назад

      Да с какого хрена,Зенит чемпион? Пусть выиграет, сначала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4410

      ААМ 3 часа назад

      И еще СПАМу отдать навечно кубок "Кампо дель Соль"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4410

      ААМ 3 часа назад

      Опят мусор (СПАМ) ноет. Игрок был так себе, а гонора...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      Ziklop 3 часа назад

      бывший игрочишка напомнил о себе. здоровый боров на фронт его.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1528

      PNZ1985 > Ziklop 3 часа назад

      А ты уже пади на передовой *****

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2894

      Ziklop > PNZ1985 2 часа назад

      пока не берут, но мы с дедами решили что нам техника нужна (я б на танке покатался , хотя сейчас их быстро сжигают) , мы же бегать не можем, один хрен померать-то придётся от чего-нибудь , за молодых конечно обидно. наших хенералов сук всех бы на передовую с чинушами и депутатами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2894

      Ziklop > PNZ1985 1 час назад

      так ты ещё и фашист баварский! пошёл вон советник херов!
      думаю ты из свинарника хрюкаешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +599

      RUSARM > Ziklop 1 час назад

      А по чему нет? гражданин РФ,все равны!! Ну да некоторые ровнее!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +599

      RUSARM > Ziklop 1 час назад

      это да,не возражаю!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11