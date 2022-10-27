«Все возможно, но не в этом году». Баженов – о чемпионстве «Спартака»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов порассуждал о шансах команды выиграть РПЛ.
– Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу.
– Но ведь «Спартак» сейчас на ходу, показывает отличный футбол.
– Все верно, так и есть. «Спартак» сейчас играет красиво, приятно видеть такой футбол. Молодые прогрессируют. В этом мы точно выигрываем у них.
- «Спартак» набрал 29 очков в 14 турах РПЛ.
- Команда идет на 2-м месте в лиге, уступая «Зениту» 7 баллов.
Источник: «РБ Спорт»