«Все возможно, но не в этом году». Баженов – о чемпионстве «Спартака»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов порассуждал о шансах команды выиграть РПЛ.

– Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу.

– Но ведь «Спартак» сейчас на ходу, показывает отличный футбол.

– Все верно, так и есть. «Спартак» сейчас играет красиво, приятно видеть такой футбол. Молодые прогрессируют. В этом мы точно выигрываем у них.