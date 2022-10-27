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    «Все возможно, но не в этом году». Баженов – о чемпионстве «Спартака»

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов порассуждал о шансах команды выиграть РПЛ.

    – Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу.

    – Но ведь «Спартак» сейчас на ходу, показывает отличный футбол.

    – Все верно, так и есть. «Спартак» сейчас играет красиво, приятно видеть такой футбол. Молодые прогрессируют. В этом мы точно выигрываем у них.

    • «Спартак» набрал 29 очков в 14 турах РПЛ.
    • Команда идет на 2-м месте в лиге, уступая «Зениту» 7 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17287

      paracetamol 1 час назад

      И не в следующем, и не в последующих!

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