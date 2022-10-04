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    Баженов рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался об игре столичного клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

    «Мне нравится игра «Спартака» при Абаскале. Если брать в сравнении с предыдущими тренерами, то, да, такой футбол мне заходит. Улучшения видны. Как он и говорил, что команда будет играть с позиции силы.

    Да, иногда не получается, но мы видим, что команда хочет контролировать мяч, играть в атаку. Если что-то идет не так, то Абаскаль реагирует, вносит необходимые корректировки.

    Игра зрителю нравится, а это – главное. Команда при нем прогрессирует по всем параметрам, это нужно отметить. Можно только порадоваться. Все ребята играют и получают удовольствие», — сказал Баженов.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32920

      oyabun 1 час назад

      Главное чтобы Абаскаль не сбежал в ближайший перерыв, как Тедеско и Ваноли ранее. Чем дольше будет рулить, тем стабильнее и увереннее будет игра красно-белых.

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