Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Баженов подвел итоги 2022 года для «Спартака»

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил выступление московской команды в уходящем году.

    «Насколько плодотворно прошел для «Спартака» год столетия клуба? Плодотворно.

    Во‑первых, выиграли Кубок России, во‑вторых, сейчас команда идет в лидерах, в‑третьих, она показывает классный футбол, когда молодежь прогрессирует, а лидеры держат хороший уровень.

    Само собой, у команды замечательный тренер. На игру «Спартака» сейчас очень интересно смотреть: глаз радуется. Это заслуга всего тренерского штаба и всех игроков команды», – сказал Баженов.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
    • В мае спартаковцы победили со счетом 2:1 «Динамо» в финале Кубка России.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Газзаев прокомментировал подход Федуна к выбору тренеров для «Спартака» 1
    Рианчо сравнил стоимость жизни в России и Испании 15
    «Заканчивайте, это смешно». Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» 10
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11