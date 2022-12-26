Баженов подвел итоги 2022 года для «Спартака»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил выступление московской команды в уходящем году.
«Насколько плодотворно прошел для «Спартака» год столетия клуба? Плодотворно.
Во‑первых, выиграли Кубок России, во‑вторых, сейчас команда идет в лидерах, в‑третьих, она показывает классный футбол, когда молодежь прогрессирует, а лидеры держат хороший уровень.
Само собой, у команды замечательный тренер. На игру «Спартака» сейчас очень интересно смотреть: глаз радуется. Это заслуга всего тренерского штаба и всех игроков команды», – сказал Баженов.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
- В мае спартаковцы победили со счетом 2:1 «Динамо» в финале Кубка России.
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Источник: «Матч ТВ»