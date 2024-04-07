Баженов назвал игроков «Спартака», способных стать лидерами атаки вместо Промеса

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов порассуждал о том, как заменить в составе Квинси Промеса за счет внутренних резервов.
- Вингера арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- Его контракт со «Спартаком» истекает летом.
– Кто может взять на себя лидерство в атаке «Спартака» в отсутствие Промеса?
– Если брать «в проекте», как я это вижу, то Саша Соболев. Он и так брал на себя роль лидера.
Манфред Угальде сейчас тоже хорошо выглядит физически. У него в каждой игре есть моменты. Он забил «Зениту» на Кубок, так что я надеюсь, его прорвeт.
Надо брать на себя инициативу. Есть ещe ребята – всe в их руках. Понятно, что Квинси сложно заменить, но реальность такова, что нужно это делать.