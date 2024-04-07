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    • Баженов назвал игроков «Спартака», способных стать лидерами атаки вместо Промеса

    Баженов назвал игроков «Спартака», способных стать лидерами атаки вместо Промеса

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов порассуждал о том, как заменить в составе Квинси Промеса за счет внутренних резервов.

    • Вингера арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом.

    – Кто может взять на себя лидерство в атаке «Спартака» в отсутствие Промеса?

    – Если брать «в проекте», как я это вижу, то Саша Соболев. Он и так брал на себя роль лидера.

    Манфред Угальде сейчас тоже хорошо выглядит физически. У него в каждой игре есть моменты. Он забил «Зениту» на Кубок, так что я надеюсь, его прорвeт.

    Надо брать на себя инициативу. Есть ещe ребята – всe в их руках. Понятно, что Квинси сложно заменить, но реальность такова, что нужно это делать.

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    Источник: Metaratings

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    07.04.2024 14:28
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1712490084
    ... полный пи*дец)...
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    alefreddy
    1712490593
    Угальде да а больше некому средний уровень игры
    Ответить
    Цугундeр
    1712491777
    Никитушка..Ума палата .Целый манагер по арендам .Мощь разума и борьба красной и белой клавиатур интеллекта .
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