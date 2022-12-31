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Баженов высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ

31 декабря 2022, 12:48
2

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна проявить себя в ПСВ.

Сообщалось, что голландский клуб видит в 22-летнем хавбеке замену для Коди Гакпо, который ушел в «Ливерпуль».

«Эдуард уже давно играет на высоком уровне – думаю, что он заслужил этот шанс. Будет интересно посмотреть на него в ПСВ.

Сперцян – уже сейчас один из лидеров «Краснодара», он держит уровень. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.

Решать его будущее, думаю, будет владелец команды и сам игрок. Это очень интересный футболист. Уже пару сезонов он точно демонстрирует стабильную игру», – сказал Баженов.

  • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
  • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
  • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Краснодар ПСВ Баженов Никита Сперцян Эдуард
Комментарии (2)
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portero
1672515171
Потянет ли??? но шанец попробовать себя имеется....
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zigbert
1672577030
Для молодого игрока это будет повышением в карьере. Хотя Гакпо игрок другого плана.
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