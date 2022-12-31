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    Баженов высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил перспективы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна проявить себя в ПСВ.

    Сообщалось, что голландский клуб видит в 22-летнем хавбеке замену для Коди Гакпо, который ушел в «Ливерпуль».

    «Эдуард уже давно играет на высоком уровне – думаю, что он заслужил этот шанс. Будет интересно посмотреть на него в ПСВ.

    Сперцян – уже сейчас один из лидеров «Краснодара», он держит уровень. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.

    Решать его будущее, думаю, будет владелец команды и сам игрок. Это очень интересный футболист. Уже пару сезонов он точно демонстрирует стабильную игру», – сказал Баженов.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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