ПСВ нашел в «Краснодаре» игрока на замену Гакпо. Зимой будут переговоры

ПСВ активно следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

По информации «РБ Спорт», нидерландцы видят в 22-летнем армянине замену Коди Гакпо, который переходит в «Ливерпуль».

ПСВ уже контактировал с окружением футболиста. Ожидается, что стороны встретятся зимой, чтобы обсудить потенциальный переход Сперцяна.

Сам футболист не намерен уходить из «Краснодара» зимой. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде в весенней части сезона.

В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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