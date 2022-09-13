Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о нежелании футболистов сборной Боснии и Герцеговины играть против России.
- Матч запланирован на 19 ноября.
- УЕФА одобрил проведение этой товарищеской встречи.
- 24 сентября России сыграет с Киргизией.
«Боснийцы сольются. Тенденция хорошая, что диалог существует. УЕФА не против. Это главное. Есть диалог между странами. Может, это не свет в конце тоннеля, но хорошая новость.
Сборная нужна, это — мотивация для ребят. Они должны стремиться к сборной. Вызов в национальную команду — твое счастье, шанс. Если сейчас отменить сборную, то давайте тогда сразу отменим и футбол?
В Киргизии безумно любят футбол. Там люди чуть ли не на деревьях сидят, на стадионе смотрят», — сказал Баженов
Источник: «РБ Спорт»