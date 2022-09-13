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    Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят»

    Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о нежелании футболистов сборной Боснии и Герцеговины играть против России.

    • Матч запланирован на 19 ноября.
    • УЕФА одобрил проведение этой товарищеской встречи.
    • 24 сентября России сыграет с Киргизией.

    «Боснийцы сольются. Тенденция хорошая, что диалог существует. УЕФА не против. Это главное. Есть диалог между странами. Может, это не свет в конце тоннеля, но хорошая новость.

    Сборная нужна, это — мотивация для ребят. Они должны стремиться к сборной. Вызов в национальную команду — твое счастье, шанс. Если сейчас отменить сборную, то давайте тогда сразу отменим и футбол?

    В Киргизии безумно любят футбол. Там люди чуть ли не на деревьях сидят, на стадионе смотрят», — сказал Баженов

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    Источник: «РБ Спорт»

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