Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о нежелании футболистов сборной Боснии и Герцеговины играть против России.

Матч запланирован на 19 ноября.

УЕФА одобрил проведение этой товарищеской встречи.

24 сентября России сыграет с Киргизией.

«Боснийцы сольются. Тенденция хорошая, что диалог существует. УЕФА не против. Это главное. Есть диалог между странами. Может, это не свет в конце тоннеля, но хорошая новость.

Сборная нужна, это — мотивация для ребят. Они должны стремиться к сборной. Вызов в национальную команду — твое счастье, шанс. Если сейчас отменить сборную, то давайте тогда сразу отменим и футбол?

В Киргизии безумно любят футбол. Там люди чуть ли не на деревьях сидят, на стадионе смотрят», — сказал Баженов