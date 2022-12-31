Баженов назвал самого яркого молодого игрока РПЛ в 2022 году

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал, какого молодого футболиста, выступающего в чемпионате России, он считает самым ярким в уходящем году.

«Если не брать молодежь «Спартака», то однозначно это Пиняев. Думаю, что он самый яркий молодой игрок 2022 года в РПЛ. На протяжении всего сезона он показывал яркую игру.

Посмотрим, как сейчас он будет играть под руководством Галактионова в «Локомотиве». Нельзя забывать, что в этом году он попал в сборную, это дорогого стоит», – заявил Баженов.

2 ноября Пиняеву исполнилось 18 лет.

Через 2 недели он дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

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