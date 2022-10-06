Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3»

    Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно – это факт. Отпустят ли его – это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов.

    Если Галицкий хочет, чтобы его футболист прогрессировал, то отпустит. В принципе, он всe сделал для того, чтобы Матвей вырос в очень хорошего игрока и звезду нашего чемпионата. Нужно делать следующий шаг!

    Думаю, он сам это понимает, но все вопросы к Галицкому», – сказал Баженов.

    • В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
    • Летом он может стать свободным агентом.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.

    Новости по теме
    Сабуа: «Сафонов входит в десятку лучших вратарей мира» 2
    Кавазашвили назвал лучшего вратаря России 1
    Сафонов прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11