Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно – это факт. Отпустят ли его – это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов.

Если Галицкий хочет, чтобы его футболист прогрессировал, то отпустит. В принципе, он всe сделал для того, чтобы Матвей вырос в очень хорошего игрока и звезду нашего чемпионата. Нужно делать следующий шаг!

Думаю, он сам это понимает, но все вопросы к Галицкому», – сказал Баженов.