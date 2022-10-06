Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно – это факт. Отпустят ли его – это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов.
Если Галицкий хочет, чтобы его футболист прогрессировал, то отпустит. В принципе, он всe сделал для того, чтобы Матвей вырос в очень хорошего игрока и звезду нашего чемпионата. Нужно делать следующий шаг!
Думаю, он сам это понимает, но все вопросы к Галицкому», – сказал Баженов.
- В этом сезоне Сафонов пропустил 16 голов в 13 матчах.
- Летом он может стать свободным агентом.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»