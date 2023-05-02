В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе, что Свинов «был, есть и будет игроком «Факела»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал слова Романа Асхабадзе о том, что вратарь Илья Свинов «был, есть и будет игроком «Факела».

«Асхабадзе сказал, что Свинов останется игроком «Факела»? У него контракт со «Спартаком», а в «Факеле» он находится в аренде.

Планирует ли «Спартак» его возвращать? Давайте дождемся окончания сезона. Илья себя классно показывает. Ему нужно играть, в основной команде или нет – будет решать главный тренер.

Мы заинтересованы в том, чтобы наши ребята прогрессировали. Если они будут стабильно прогрессировать, мы рассмотрим возможность выступления арендованных игроков в главной команде», – сказал Баженов.

Воронежский клуб арендовал голкипера у «Спартака» до конца сезона-2022/2023.

За полгода в московской команде он ни разу не вышел на поле.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением