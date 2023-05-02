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    • В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе, что Свинов «был, есть и будет игроком «Факела»

    В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе, что Свинов «был, есть и будет игроком «Факела»

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал слова Романа Асхабадзе о том, что вратарь Илья Свинов «был, есть и будет игроком «Факела».

    «Асхабадзе сказал, что Свинов останется игроком «Факела»? У него контракт со «Спартаком», а в «Факеле» он находится в аренде.

    Планирует ли «Спартак» его возвращать? Давайте дождемся окончания сезона. Илья себя классно показывает. Ему нужно играть, в основной команде или нет – будет решать главный тренер.

    Мы заинтересованы в том, чтобы наши ребята прогрессировали. Если они будут стабильно прогрессировать, мы рассмотрим возможность выступления арендованных игроков в главной команде», – сказал Баженов.

    • Воронежский клуб арендовал голкипера у «Спартака» до конца сезона-2022/2023.
    • За полгода в московской команде он ни разу не вышел на поле.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 21:29
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +101408

      zigbert 3 мая, 10:16

      К чему эти слова Асхабадзе если у него контракт со Спартаком?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2450

      alefreddy 2 мая, 23:35

      с такой фамилией и не быть в клубе

      2
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