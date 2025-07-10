Экс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом

Вратарь Илья Свинов подписал контракт с «Родиной». Ранее голкипер расторг соглашение с «Балтикой». Во второй части прошлого сезона он выступал за «Уфу» на правах аренды.

Также «Родина» сообщила о переходе экс-полузащитника «Урала» Андрея Егорычева.