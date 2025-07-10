Экс-вратарь «Спартака» Свинов подписал контракт с новым клубом

Вратарь Илья Свинов подписал контракт с «Родиной». Ранее голкипер расторг соглашение с «Балтикой». Во второй части прошлого сезона он выступал за «Уфу» на правах аренды.
Также «Родина» сообщила о переходе экс-полузащитника «Урала» Андрея Егорычева.
- 24-летний Свинов в прошлом сезоне провел за «Балтику» и «Уфу» 6 матчей, пропустил 12 голов, сыграл 1 встречу на ноль.
- Ранее он выступал за «Ладу», «Носту», «Факел» и «Спартак».
- 32-летний Егорычев в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Урал», забил 3 гола, отдал 6 передач. Он играл за екатеринбуржцев с 2018 года.
Источник: официальный сайт «Родины»