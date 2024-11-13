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    • Бояринцев предложил кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

    Бояринцев предложил кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

    Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев предолжил назначить спортивным директором красно-белых экс-нападающего клуба Никиту Баженова.

    «В «Спартаке» должны работать профессионалы и неважно, иностранец или россиянин. Но мне кажется, что на должности спортивного директора «Спартака» должен работать российский специалист. Это будет правильно.

    Есть люди с бывшим спартаковским прошлым, которые могут выполнять эти функции. На этот пост можно поставить Никиту Баженова, который является очень хорошим кандидатом и порядочным парнем.

    Может, в «Спартак» поставят и Мостового, но на такую должность нужно ставить человека, который опытен в этих делах. Баженов уже несколько лет работает в клубе и набрался определeнного опыта», – сказал Бояринцев.

    • 10 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста спортивного директора клуба Томаша Амарала.
    • 39-летний Баженов является менеджером «Спартака» по игрокам в аренде с октября 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1731485316
    Нужен кто то из джунглей Амазонки или альпийских деревень в Европе, а "порядочный парень" Никита может стать помощником.
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    SPACE TRUCKIN
    1731487350
    есть какая то любовь к импорту низкого качества....своё -качественное - не котируется...
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