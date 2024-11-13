Бояринцев предложил кандидата на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший полузащитник «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев предолжил назначить спортивным директором красно-белых экс-нападающего клуба Никиту Баженова.

«В «Спартаке» должны работать профессионалы и неважно, иностранец или россиянин. Но мне кажется, что на должности спортивного директора «Спартака» должен работать российский специалист. Это будет правильно.

Есть люди с бывшим спартаковским прошлым, которые могут выполнять эти функции. На этот пост можно поставить Никиту Баженова, который является очень хорошим кандидатом и порядочным парнем.

Может, в «Спартак» поставят и Мостового, но на такую должность нужно ставить человека, который опытен в этих делах. Баженов уже несколько лет работает в клубе и набрался определeнного опыта», – сказал Бояринцев.

10 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста спортивного директора клуба Томаша Амарала.

39-летний Баженов является менеджером «Спартака» по игрокам в аренде с октября 2022 года.

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