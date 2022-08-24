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Баженов считает, что Николсон уже мог предупредить «Спартак» об уходе

24 августа 2022, 18:39
1

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе Шамара Николсона и подписании Игнатиуса Ганаго в московский клуб.

«Такое ощущение, что Ганаго замена Николсону. Это логично – если Шамар покинет «Спартак», то на его место нужен новый нападающий. Может быть, внутри клуба договорились. Переходы не за один день делаются.

Может, Шамар предупредил клуб, что хочет уйти, и дал время на поиск замены. «Спартак», наверное, стал искать какие-то варианты.

Если Шамар останется, то трое нападающих перебор? Нужен определeнный баланс. Для конкуренции это может помешать, если на одну позицию больше игроков, чем на самом деле нужно. Три нападающих имеет место быть.

Тут история такая, что если Шамар уйдeт, то Ганаго очень пригодится», – сказал Баженов.

  • Ганаго забил 5 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах прошлого сезона Лиги 1.
  • Его контракт с «Лансом» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита Николсон Шамар
Комментарии (1)
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zigbert
1661406376
С одной стороны все логично, только вот об уходе из Спартака Николсона пока никто не говорит.
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