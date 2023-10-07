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  • Баженов назвал 8 октября 2023 года «важным днем в истории футбола»

Баженов назвал 8 октября 2023 года «важным днем в истории футбола»

7 октября 2023, 22:34
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о месте дерби с ЦСКА в истории футбола.

– Что такое «Спартак» – ЦСКА? Как можно описать дерби словами для футболиста, а не для болельщика?

– Это особенный матч, который остается в памяти у тебя навсегда. Более принципиального соперника для меня не было, наверное, и не будет. Здесь в совокупности большая ответственность, понимание того, что все смотрят именно этот матч, вся страна, кто любит футбол. Даже те, кто не любит футбол. Вот сейчас, например, в преддверии дерби, очень много людей попросили билеты, которые в жизни не были на стадионе. Поэтому это больше чем матч. Важный день вообще в истории футбола. Вот такие вещи, без пафоса, реально.

– Превосходит ли матч «Спартак» – ЦСКА по накалу, по популярности матч «Спартак» – «Зенит»?

– Да, конечно. Превосходит до сих пор. В моем понимании «Спартак» – ЦСКА – это дерби настоящее. Матчи с «Зенитом» тоже уже можно назвать дерби. Они по накалу тоже одни из важнейших матчей, но в моем понимании не добирают тех «очков», когда ты играешь против ЦСКА.

  • Матч на «Открытие Арене» состоится завтра, 8 октября.
  • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
  • У ЦСКА и «Спартака» после 10 туров по 16 очков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Баженов Никита
Комментарии (1)
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ZAITZEFF2011
1696747554
Может для Баженова и будет «важным днем в истории футбола» этот день. Мне лично игра команд не являющимся лидерами нашего футбола на данный момент не интересна. Может когда-то в другой раз. Вчера был классный матч Краснодара с Ростовом.
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