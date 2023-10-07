Баженов назвал 8 октября 2023 года «важным днем в истории футбола»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о месте дерби с ЦСКА в истории футбола.

– Что такое «Спартак» – ЦСКА? Как можно описать дерби словами для футболиста, а не для болельщика?

– Это особенный матч, который остается в памяти у тебя навсегда. Более принципиального соперника для меня не было, наверное, и не будет. Здесь в совокупности большая ответственность, понимание того, что все смотрят именно этот матч, вся страна, кто любит футбол. Даже те, кто не любит футбол. Вот сейчас, например, в преддверии дерби, очень много людей попросили билеты, которые в жизни не были на стадионе. Поэтому это больше чем матч. Важный день вообще в истории футбола. Вот такие вещи, без пафоса, реально.

– Превосходит ли матч «Спартак» – ЦСКА по накалу, по популярности матч «Спартак» – «Зенит»?

– Да, конечно. Превосходит до сих пор. В моем понимании «Спартак» – ЦСКА – это дерби настоящее. Матчи с «Зенитом» тоже уже можно назвать дерби. Они по накалу тоже одни из важнейших матчей, но в моем понимании не добирают тех «очков», когда ты играешь против ЦСКА.