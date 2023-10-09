«Он выполнял свою работу»: «Спартак» – о болбое, толкнувшем игрока ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем и болбоем в матче 11-го тура РПЛ.

Болбой толкнул игрока ЦСКА, который шел за мячом.

Гайич из-за столкновения с болбоем упал на землю.

Матч 11-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

«Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон.

Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием.

С нашей точки зрения парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий», – сказал Зеленов.