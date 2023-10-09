Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Он выполнял свою работу»: «Спартак» – о болбое, толкнувшем игрока ЦСКА

    «Он выполнял свою работу»: «Спартак» – о болбое, толкнувшем игрока ЦСКА

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал эпизод с защитником ЦСКА Миланом Гайичем и болбоем в матче 11-го тура РПЛ.

    • Болбой толкнул игрока ЦСКА, который шел за мячом.
    • Гайич из-за столкновения с болбоем упал на землю.
    • Матч 11-го тура РПЛ завершился со счетом 2:2.

    «Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придем и выскажем позицию, закон есть закон.

    Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием.

    С нашей точки зрения парень, подающий мячи, выполнял свою работу, а эпизод не имел каких-либо серьезных последствий», – сказал Зеленов.

    Новости по теме
    Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в дерби «Спартак» – ЦСКА 1
    Промес посвятил гол ЦСКА травмированному игроку «Спартака» 2
    «Медина спас Абаскаля»: Мостовой разобрал матч «Спартак» – ЦСКА
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2023 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+