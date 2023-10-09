Промес посвятил гол ЦСКА травмированному игроку «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес посвятил гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ одноклубнику Томашу Таварешу.

«Красивый жест Квинси Промеса из дерби. Посвятил гол Томашу Таварешу, который сейчас восстанавливается от травмы крестообразной связки колена», – сообщила пресс-служба «Спартака».