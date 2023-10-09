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    • Промес посвятил гол ЦСКА травмированному игроку «Спартака»

    Промес посвятил гол ЦСКА травмированному игроку «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес посвятил гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ одноклубнику Томашу Таварешу.

    «Красивый жест Квинси Промеса из дерби. Посвятил гол Томашу Таварешу, который сейчас восстанавливается от травмы крестообразной связки колена», – сообщила пресс-служба «Спартака».

    • Матч завершился со счетом 2:2.
    • У Тавареша разрыв крестов.
    • Игрок не вернется на поле раньше 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    09.10.2023 17:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18052

      Garrincha58 8 часов назад

      явный ляп Акинфеева хотя и удар хорош но всё же это вратарь должен правильно выбирать место в воротах и отражать такой мяч

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35620

      VVM1964 8 часов назад

      А вот Товареша сейчас не хватает - скорейшего выздоровления ему !!!

      1
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