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  • КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» за инцидент с болбоем в дерби

КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» за инцидент с болбоем в дерби

11 октября 2023, 14:29
4

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, на какую сумму оштрафуют «Спартак».

  • Клуб накажут за инцидент с болбоем в дерби с ЦСКА (2:2).
  • Болбой толкнул Милана Гайича в плечо.
  • «Спартак» встал на его защиту.

«Болбой – такого понятия в правилах игры нет. В дисциплинарном регламенте РФС и ФИФА таких людей называют лицами подающими мячи.

Инцидент произошел между лицом, подающим мячи, и Гайичем. «Спартак» объяснил, кто этот мальчик, он является воспитанником академии. Имело воздействие со стороны лица.

Первое было касание мячом, а потом был толчок в плечо Гайича. Игрок споткнулся и чуть устоял на ногах. Мы рассматривали инцидент как угрозу безопасности футболиста. Запрещается любому лицу иметь тактильные контакты с футболистами.

Согласно 101-й статье – это необеспечение безопасности футболиста. Принято решение оштрафовать футбольный клуб «Спартак» на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1697033274
Запрещается любому лицу иметь тактильные контакты с футболистами.... Я тоже против, на всякий случай...
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АЛЕКС 58
1697042432
Рос,рос маленький поросёнок,и вырастит огромная сви..я. Поросячий клуб,клуб уголовников и провокаторов. Другого ожидать от них нельзя.
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cska1948
1697093791
Пострадать мог Гайич, но штраф за это получит не он, а РФС. Вот вам и вся справедливость.
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