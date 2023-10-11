КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» за инцидент с болбоем в дерби

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, на какую сумму оштрафуют «Спартак».

Клуб накажут за инцидент с болбоем в дерби с ЦСКА (2:2).

Болбой толкнул Милана Гайича в плечо.

«Спартак» встал на его защиту.

«Болбой – такого понятия в правилах игры нет. В дисциплинарном регламенте РФС и ФИФА таких людей называют лицами подающими мячи.

Инцидент произошел между лицом, подающим мячи, и Гайичем. «Спартак» объяснил, кто этот мальчик, он является воспитанником академии. Имело воздействие со стороны лица.

Первое было касание мячом, а потом был толчок в плечо Гайича. Игрок споткнулся и чуть устоял на ногах. Мы рассматривали инцидент как угрозу безопасности футболиста. Запрещается любому лицу иметь тактильные контакты с футболистами.

Согласно 101-й статье – это необеспечение безопасности футболиста. Принято решение оштрафовать футбольный клуб «Спартак» на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.