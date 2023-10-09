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  • Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в дерби «Спартак» – ЦСКА

Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в дерби «Спартак» – ЦСКА

9 октября 2023, 21:38
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу арбитров в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

  • Итоговый счет дерби – 2:2.
  • Игру обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Дерби тоже пытались развернуть в другую сторону, но не получилось, как обычно. Хорошую работу провeл Левников. Отпустил игру – бейте друг друга, я постою рядом. Посмотрел, увидел, что не получается, и начал показывать жeлтые. Абсолютно нормально.

Многие считают ключевым эпизод на 18-й минуте, но он простой. Игрок «Спартака» выставил руку, та легла на плечо соперника. Футболист ЦСКА попытался сыграть мяч, и произошeл контакт руки и лица. Это нормально, отмашки и акцентированного действия здесь нет. Так что Левников не назначил 11-метровый верно.

Левников получил бы оценку 8,5, но на 42-й минуте ему следовало показать жeлтую игроку «Спартака» за грубую игру. Тот сыграл в мяч, но не попытался избежать столкновения с Обляковым, и случилось продавливание шипами в голеностоп. Это жeлтая», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (2)
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cska1948
1696878061
Странно, что на эпизод, где Бабич въехал шипами в ногу Облякова не обратил внимание ни Левников, ни ВАР. Хотя эпизод заслуживал рассмотрения на предмет КК. А за удар Мартинса по воротам после свистка разве не ЖК? А то, что Роша прокинул мяч справа от Мартинса и пытался обойти его слева, но Мартинс выставил ногу как шлагбаум и сорвал перспективную атаку, это не ЖК?
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