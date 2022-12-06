Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался про обращение «Зенита» в ЭСК РФС из-за неудаления Квинси Промеса за драку в кубковом матче.

    – По итогам драки в матче «Зенит» – «Спартак» шесть футболистов дисквалифицировали на шесть матчей. Понятна ли вам позиция «Зенита», который настаивал на дисквалификации ещe и Квинси Промеса?

    – Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чeм. Легче было настаивать на ком-то другом.

    Вся страна видит, что человека держат и, по-моему, ещe и бьют, а потом говорят, что это красная карточка.

    По мне это очень дeшево и странно. Поэтому дисквалификации у Квинси нет.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В РФС объяснили, почему Промес избежал наказания за драку в игре с «Зенитом» 54
    Президент РПЛ Алаев определил лучшего игрока и тренера первой части сезона 3
    Ловрен прокомментировал дисквалификацию игроков «Зенита» и «Спартака» за драку 11
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4679

      neveldomha 16 минут назад

      Своё гуано не пахнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12045

      Вомбат 45 минут назад

      "ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки. Поэтому дисквалификации у Квинси нет." Я только процитировал текст заметки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16562

      Barmaleushka 1 час назад

      "Вся страна видит..." И этот из фсейстраны .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1518

      шахта Заполярная 1 час назад

      Никита, что же здесь странного, просто клуп такой - дешевый.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4102

      Питерский князь 1 час назад

      Ему 37 лет, он уже матом может орать в прямом эфире.
      Просто подает признаки маразма.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      Эном айс > Питерский князь 1 час назад

      В Тарасовке бывших много, а шлагбаум -короткий. Лишних в эфир выпускают
      для наживки.. Совсем лишних-в Медиалигу. Крайне отбитых на голову срочно рекомендуют в комитет ветеранов с целью реабилитации.
      Это и есть ротация.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11