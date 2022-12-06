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  • «Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса

«Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса

6 декабря 2022, 16:39
10

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался про обращение «Зенита» в ЭСК РФС из-за неудаления Квинси Промеса за драку в кубковом матче.

– По итогам драки в матче «Зенит» – «Спартак» шесть футболистов дисквалифицировали на шесть матчей. Понятна ли вам позиция «Зенита», который настаивал на дисквалификации ещe и Квинси Промеса?

– Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чeм. Легче было настаивать на ком-то другом.

Вся страна видит, что человека держат и, по-моему, ещe и бьют, а потом говорят, что это красная карточка.

По мне это очень дeшево и странно. Поэтому дисквалификации у Квинси нет.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Зенит Спартак Баженов Никита Промес Квинси
Комментарии (10)
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шахта Заполярная
1670335967
Никита, что же здесь странного, просто клуп такой - дешевый.
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Вомбат
1670339107
"ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки. Поэтому дисквалификации у Квинси нет." Я только процитировал текст заметки.
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neveldomha
1670340868
Своё гуано не пахнет.
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BarStep
1670346491
Скажите, только честно.. Вот это, - "фсястрана", оно у вас врождённое, или все-таки приобретённое?
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paracetamol
1670362175
Провокатор - это хорошо, сказало ЭСК. Это очень либерально и по-пиндосски.
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ААМ
1670498216
Мнение ЭСК для этого спартача ничего не значит.
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