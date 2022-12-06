«Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался про обращение «Зенита» в ЭСК РФС из-за неудаления Квинси Промеса за драку в кубковом матче.
– По итогам драки в матче «Зенит» – «Спартак» шесть футболистов дисквалифицировали на шесть матчей. Понятна ли вам позиция «Зенита», который настаивал на дисквалификации ещe и Квинси Промеса?
– Это бред, потому что все видели, что Квинси там не участвовал и вообще ни при чeм. Легче было настаивать на ком-то другом.
Вся страна видит, что человека держат и, по-моему, ещe и бьют, а потом говорят, что это красная карточка.
По мне это очень дeшево и странно. Поэтому дисквалификации у Квинси нет.
- ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- «Зенит» из-за дисквалификации лишился таких футболистов как Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
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