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  • «Сколько можно издеваться?». Канчельскис – о новой должности в «Спартаке» для Баженова

«Сколько можно издеваться?». Канчельскис – о новой должности в «Спартаке» для Баженова

13 октября 2022, 23:36
12

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

Ему не понравилось создание в московском клубе должности менеджера по игрокам в аренде, которую занял Никита Баженов.

«Издеваются над всеми просто, сколько можно издеваться? Менеджер по игрокам в аренде – это, конечно, вообще просто. Это что? Это смешно уже.

Ребят, ну, хватит. Сами себя удивляют, сами хотят не знаю чего. Ну, если у них есть свободная вакантная должность, пускай дают, пускай платят, если у них есть такие возможности.

Не понимаю, зачем она нужна. Выдумывают сами себе. В «Спартаке» любят удивлять всех, вот и удивляют всех по сей день. Молодцы.

Существуют ли в Европе такие должности? Что-то первый раз про эту должность слышу, таких должностей ни разу не видел.

По крайней мере, ни в «МЮ» нет, в «Эвертоне» нет. Это смешно. Что они там выдумывают про Европу? Я, конечно, удивлен этому. Первый раз такое слышу.

Может быть, есть директоры, которые отвечают за это, но такой должности конкретно нет, пускай не выдумывают. Сами себе вобьют должность какую-то, напишут и начинают говорить что-то про должность», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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derrik2000
1665694669
Значит, какой-то с бабосами решил "проспонсировать" никитку. Игрок-то был зряшный... Да, откровенно говоря, дрянь игрок.
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шахта Заполярная
1665702064
Кончита тебе то какое дело. Что вы все бл* в Спартак то лезете.
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Беспонтий
1665722142
шлагбаум в тарасовке длинный.. а если сутки через двое это ещё две вакансии
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R_a_i_n
1665723575
В любом случае Никитка запомнится победным в ворота ЦСКА!!!
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nik55
1665727028
а ты и дальше все тявкаешь----может к врачу пора
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Freyd
1665727566
С какого хрена этот дрищ комментирует любое действие спартака,ты КТО?кусок говна
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zigbert
1665727658
Наверное если бы предложили Канчельскису эту должность не отказался бы. А Никита и игрок был неплохой и в футболе хорошо разбирается.
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JTherry
1665730499
Канчельскис то куда прёт со своим рылом в калашный ряд Спартака, куда его никто не приглашал...)) отстаешь от жизни, Андрюшанчик...
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партизан84
1665731661
опыт Челси посмотри по работе с арендой игроков. Если не ошибаюсь Аталанта хорошо зарабатывала на аренде.
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andr45
1739286422
Сиё мнение аглицкого пенсионера было было опубликовано 13 октября 2022 в издании SPORT24) Видимо, Миллер так поиздержался, что вынужден по дешевке оплачивать этот хлам трехлетней давности?) СПРАВОЧНО: Канчельскис, получил подданство Великобритании в 1999 году. По британским законам получает пенсию Источник: https://stuki-druki.com/authors/kanchelskis-andrey.php
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