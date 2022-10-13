«Сколько можно издеваться?». Канчельскис – о новой должности в «Спартаке» для Баженова

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

Ему не понравилось создание в московском клубе должности менеджера по игрокам в аренде, которую занял Никита Баженов.

«Издеваются над всеми просто, сколько можно издеваться? Менеджер по игрокам в аренде – это, конечно, вообще просто. Это что? Это смешно уже.

Ребят, ну, хватит. Сами себя удивляют, сами хотят не знаю чего. Ну, если у них есть свободная вакантная должность, пускай дают, пускай платят, если у них есть такие возможности.

Не понимаю, зачем она нужна. Выдумывают сами себе. В «Спартаке» любят удивлять всех, вот и удивляют всех по сей день. Молодцы.

Существуют ли в Европе такие должности? Что-то первый раз про эту должность слышу, таких должностей ни разу не видел.

По крайней мере, ни в «МЮ» нет, в «Эвертоне» нет. Это смешно. Что они там выдумывают про Европу? Я, конечно, удивлен этому. Первый раз такое слышу.

Может быть, есть директоры, которые отвечают за это, но такой должности конкретно нет, пускай не выдумывают. Сами себе вобьют должность какую-то, напишут и начинают говорить что-то про должность», – сказал Канчельскис.