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    «Сколько можно издеваться?». Канчельскис – о новой должности в «Спартаке» для Баженова

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».

    Ему не понравилось создание в московском клубе должности менеджера по игрокам в аренде, которую занял Никита Баженов.

    «Издеваются над всеми просто, сколько можно издеваться? Менеджер по игрокам в аренде – это, конечно, вообще просто. Это что? Это смешно уже.

    Ребят, ну, хватит. Сами себя удивляют, сами хотят не знаю чего. Ну, если у них есть свободная вакантная должность, пускай дают, пускай платят, если у них есть такие возможности.

    Не понимаю, зачем она нужна. Выдумывают сами себе. В «Спартаке» любят удивлять всех, вот и удивляют всех по сей день. Молодцы.

    Существуют ли в Европе такие должности? Что-то первый раз про эту должность слышу, таких должностей ни разу не видел.

    По крайней мере, ни в «МЮ» нет, в «Эвертоне» нет. Это смешно. Что они там выдумывают про Европу? Я, конечно, удивлен этому. Первый раз такое слышу.

    Может быть, есть директоры, которые отвечают за это, но такой должности конкретно нет, пускай не выдумывают. Сами себе вобьют должность какую-то, напишут и начинают говорить что-то про должность», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Все про спорт»

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    13.10.2022 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20169

      derrik2000 20 минут назад

      Значит, какой-то с бабосами решил "проспонсировать" никитку.
      Игрок-то был зряшный...
      Да, откровенно говоря, дрянь игрок.

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      Рейтинг: +4363

      mopecekca > derrik2000 17 минут назад

      получше тебя мудака переодетого

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