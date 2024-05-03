Баженов рассказал о расширении своих полномочий в «Спартаке»

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов подтвердил, что у него появились новые задачи и полномочия.
«Мой функционал в клубе расширился – это правда. И «двойка», и арендованные игроки – смежные темы, иногда они будут пересекаться.
Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами.
Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап», – заявил Баженов.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ и дошел до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
- Баженов занимает должность менеджера по арендованным игрокам с октября 2022 года.