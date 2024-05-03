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    • Баженов рассказал о расширении своих полномочий в «Спартаке»

    Баженов рассказал о расширении своих полномочий в «Спартаке»

    Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов подтвердил, что у него появились новые задачи и полномочия.

    «Мой функционал в клубе расширился – это правда. И «двойка», и арендованные игроки – смежные темы, иногда они будут пересекаться.

    Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами.

    Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап», – заявил Баженов.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ и дошел до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
    • Баженов занимает должность менеджера по арендованным игрокам с октября 2022 года.

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    Источник: Metaratings

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    03.05.2024 17:37
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1714753172
    хочется верить в лучшее
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    oyabun
    1714756850
    Не видно положительного результата его работы для основной команды.
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