Баженов рассказал о расширении своих полномочий в «Спартаке»

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов подтвердил, что у него появились новые задачи и полномочия.

«Мой функционал в клубе расширился – это правда. И «двойка», и арендованные игроки – смежные темы, иногда они будут пересекаться.

Главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали, и основная команда пополнялась молодыми талантами.

Есть вероятность, что ребята из «двойки» будут уходить в аренду. В этом тоже будет промежуточный этап», – заявил Баженов.