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Швейцария. Суперлига
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Грассхоппер
Новости
€ 5 млн
Грассхоппер - новости команды
Цюрих
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Летцигрунд
Сайт:
http://www.gcz.ch
Тренер:
Карлос Бернеггер
Состав
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
2018.01.27 23:08
13
Бывший футболист «Спартака» Чельстрем расторг контракт с «Грассхоппером»
2017.01.31 19:46
У «Грассхоппера» есть право выкупа Бергстрема по окончании аренды
2017.01.27 19:56
«Рубин» подтвердил уход Бергстрема в «Грассхоппер»
2017.01.27 18:42
Агент Бергстрема ничего не знает о переходе защитника в «Грассхоппер»
2017.01.26 18:47
Бергстрем из «Рубина» перешел в «Грассхоппер»
2017.01.26 15:23
2
Фото
«Рубин» объявил о трансфере Бауэра
2016.06.20 13:27
2
«Рубин» подписал защитника «Грассхоппера» Бауэра
2016.06.20 10:05
1
«Спартак» интересуется игроком «Грассхоппера»
2016.06.02 00:33
5
Миланов: «Я возвращаюсь в ЦСКА, там меня ждут»
2016.05.29 19:51
2
Чельстрем завершит карьеру в сборной после Евро
2016.05.29 19:12
Караваев и Миланов вернутся в ЦСКА по завершении сезона
2016.05.19 20:27
3
В Израиле утверждают, что Даббур завтра подпишет контракт с «Ред Буллом»
2016.05.12 22:48
1
Агент Миланова: «Георгий вернется в ЦСКА»
2016.05.11 11:20
7
Даббур продолжит карьеру в «Ред Булле»
2016.04.17 19:40
1
«Ред Булл» пытается договориться о переходе Даббура
2016.04.11 14:28
Чельстрем: «Я хотел бы перейти в «Галатасарай»
2016.03.26 09:54
Даббур встретился со Слуцким в Москве
2016.03.17 12:08
8
Кержаков отметился вторым голом в чемпионате Швейцарии
2016.03.13 19:16
4
Даббур подтвердил, что близок к переходу в ЦСКА
2016.03.10 19:18
8
Кенциг: «За Даббура «Грассхоппер» хотел выручить 10 миллионов. Им интересовались топ-клубы»
2016.03.08 06:04
ЦСКА заплатит за Даббура 4,5 миллиона
2016.03.07 17:01
17
Агент Даббура: «Мунас способен заменить Мусу и пройти аналогичный путь развития в ЦСКА»
2016.03.07 13:39
2
Агент Дабура: «Я бы не стал исключать, что мой клиент окажется именно в ЦСКА»
2016.03.07 07:40
3
Бабаев: «Приобретение Даббура вполне возможно»
2016.03.07 00:12
1
2
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