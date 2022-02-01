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    Грассхоппер - результаты

    Город Цюрих
    Дивизион Швейцария-Суперлига
    Сайт www.gcz.ch
    Стадион Летцигрунд
    Тренер Карлос Бернеггер
    Турниры:
    Швейцария. Суперлига (2022/2023)
    22 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:15 Люцерн 1:0 Грассхоппер
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:30 Грассхоппер 1:2 Цюрих
    20 тур
    		11 февраля, суббота 20:00 Серветт 2:1 Грассхоппер
    19 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Грассхоппер 1:0 Базель
    18 тур
    		28 января, суббота 20:00 Лугано 1:1 Грассхоппер
    17 тур
    		21 января, суббота 22:30 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
    16 тур
    		12 ноября, суббота 22:30 Грассхоппер 1:0 Базель
    15 тур
    		5 ноября, суббота 20:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
    14 тур
    		29 октября, суббота 19:00 Грассхоппер 1:3 Люцерн
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:30 Цюрих 1:4 Грассхоппер
    12 тур
    		20 октября, четверг 21:30 Грассхоппер 2:3 Серветт
    11 тур
    		15 октября, суббота 21:30 Винтертур 1:0 Грассхоппер
    10 тур
    		8 октября, суббота 19:00 Грассхоппер 4:4 Сьон
    9 тур
    		1 октября, суббота 21:30 Грассхоппер 1:1 Цюрих
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:30 Базель 5:1 Грассхоппер
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:30 Грассхоппер 3:0 Винтертур
    6 тур
    		27 августа, суббота 21:30 Серветт 3:1 Грассхоппер
    5 тур
    		13 августа, суббота 19:00 Сьон 2:2 Грассхоппер
    1 тур
    		10 августа, среда 20:00 Люцерн 1:1 Грассхоппер
    4 тур
    		6 августа, суббота 21:30 Грассхоппер 3:2 Санкт-Галлен
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 17:30 Янг Бойз 1:1 Грассхоппер
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:30 Грассхоппер 2:1 Лугано
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