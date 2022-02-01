Турниры:
Швейцария. Суперлига (2022/2023)
|22 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:15
|Люцерн
|1:0
|Грассхоппер
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:30
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|20 тур
|11 февраля, суббота
|20:00
|Серветт
|2:1
|Грассхоппер
|19 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|18 тур
|28 января, суббота
|20:00
|Лугано
|1:1
|Грассхоппер
|17 тур
|21 января, суббота
|22:30
|Грассхоппер
|1:2
|Янг Бойз
|16 тур
|12 ноября, суббота
|22:30
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Грассхоппер
|14 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|1:3
|Люцерн
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:30
|Цюрих
|1:4
|Грассхоппер
|12 тур
|20 октября, четверг
|21:30
|Грассхоппер
|2:3
|Серветт
|11 тур
|15 октября, суббота
|21:30
|Винтертур
|1:0
|Грассхоппер
|10 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Грассхоппер
|4:4
|Сьон
|9 тур
|1 октября, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|1:1
|Цюрих
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Базель
|5:1
|Грассхоппер
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|3:0
|Винтертур
|6 тур
|27 августа, суббота
|21:30
|Серветт
|3:1
|Грассхоппер
|5 тур
|13 августа, суббота
|19:00
|Сьон
|2:2
|Грассхоппер
|1 тур
|10 августа, среда
|20:00
|Люцерн
|1:1
|Грассхоппер
|4 тур
|6 августа, суббота
|21:30
|Грассхоппер
|3:2
|Санкт-Галлен
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Янг Бойз
|1:1
|Грассхоппер
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:30
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано