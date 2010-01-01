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Швейцария. Суперлига
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Грассхоппер
Результаты
€ 5 млн
Грассхоппер - результаты матчей
Цюрих
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Летцигрунд
Сайт:
http://www.gcz.ch
Тренер:
Карлос Бернеггер
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Таблица
Швейцария. Кубок. 2025/2026
Швейцария. Суперлига. 2025/2026
Швейцария. Суперлига. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2023/2024
Швейцария. Суперлига. 2022/2023
Швейцария. Суперлига. 2021/2022
Швейцария. Суперлига. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2018
Швейцария. Суперлига. 2017/2018
Швейцария. Суперлига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Швейцария. Суперлига. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Швейцария. Суперлига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2013/2014
Швейцария. Суперлига. 2012/2013
Швейцария. Супер-Лига. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Швейцария. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Швейцарии. 2009/2010
Товарищеские матчи. 2009
16.05 | 19:00
Лозанна-Спорт
1 : 3
Грассхоппер
12.05 | 21:30
Грассхоппер
3 : 2
Винтертур
09.05 | 19:00
Цюрих
2 : 1
Грассхоппер
03.05 | 17:30
Грассхоппер
0 : 2
Серветт
25.04 | 19:00
Грассхоппер
1 : 2
Люцерн
11.04 | 19:00
Винтертур
0 : 2
Грассхоппер
06.04 | 15:00
Грассхоппер
0 : 4
Сьон
21.03 | 20:00
Серветт
5 : 0
Грассхоппер
14.03 | 20:00
Тун
5 : 1
Грассхоппер
08.03 | 18:30
Грассхоппер
2 : 3
Лозанна-Спорт
05.03 | 22:30
Базель
1 : 0
Грассхоппер
01.03 | 18:30
Грассхоппер
1 : 0
Лугано
21.02 | 22:30
Грассхоппер
1 : 2
Цюрих
14.02 | 20:00
Санкт-Галлен
0 : 0
Грассхоппер
10.02 | 22:30
Люцерн
4 : 3
Грассхоппер
07.02 | 22:30
Грассхоппер
1 : 1
Янг Бойз
31.01 | 22:30
Грассхоппер
1 : 1
Лугано
24.01 | 20:00
Лозанна-Спорт
1 : 1
Грассхоппер
18.01 | 18:30
Грассхоппер
1 : 3
Тун
21.12 | 18:30
Грассхоппер
1 : 2
Санкт-Галлен
17.12 | 22:30
Янг Бойз
2 : 6
Грассхоппер
13.12 | 20:00
Сьон
1 : 0
Грассхоппер
06.12 | 20:00
Грассхоппер
0 : 1
Серветт
29.11 | 20:00
Цюрих
1 : 0
Грассхоппер
23.11 | 18:30
Грассхоппер
1 : 1
Базель
08.11 | 20:00
Винтертур
0 : 1
Грассхоппер
02.11 | 18:30
Люцерн
6 : 0
Грассхоппер
30.10 | 22:30
Грассхоппер
3 : 3
Янг Бойз
25.10 | 19:00
Санкт-Галлен
5 : 0
Грассхоппер
19.10 | 15:00
Грассхоппер
0 : 1
Сьон
04.10 | 21:30
Грассхоппер
3 : 0
Цюрих
27.09 | 19:00
Лугано
2 : 1
Грассхоппер
14.09 | 17:30
Грассхоппер
3 : 1
Лозанна-Спорт
30.08 | 19:00
Тун
1 : 1
Грассхоппер
24.08 | 15:00
Грассхоппер
2 : 2
Винтертур
10.08 | 17:30
Серветт
1 : 1
Грассхоппер
02.08 | 21:30
Базель
2 : 1
Грассхоппер
26.07 | 19:00
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2 : 3
Люцерн
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