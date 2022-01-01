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Швейцария. Суперлига
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Грассхоппер
Состав
€ 5 млн
Грассхоппер - состав команды
Цюрих
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Летцигрунд
Сайт:
http://www.gcz.ch
Тренер:
Карлос Бернеггер
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
71
Хаммел Джастин
Вра
25
€ 1.5 млн
1
Nicolas Glaus
Вра
-
50
Laurent Seji
Вра
-
15
Диаби Абдулайе
Защ
26
€ 0.7 млн
2
Абелс Дирк
Защ
29
€ 0.5 млн
31
Ульманн Максимилиан
Защ
30
€ 0.35 млн
34
Аригони Аллен
Защ
27
€ 0.2 млн
30
Бека Исмаил
Защ
26
€ 0.2 млн
3
Декарли Сауло
Защ
34
€ 0.1 млн
8
Tim Meyer
Защ
-
5
Хассане Имуране
Пол
23
€ 0.8 млн
6
Абраши Амир
Пол
36
€ 0.1 млн
52
Samuel Marques
Пол
-
17
Óscar Clemente
Пол
-
7
Планж Люк
Нап
23
€ 1.2 млн
18
Young-Jun Lee
Нап
-
28
Simone Stroscio
Нап
-
11
Salifou Diarrassouba
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 4
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