Караваев и Миланов вернутся в ЦСКА по завершении сезона

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с игроками армейского клуба, выступающих на данный момент в аренде в других клубах. По словам селекционера, по завершении сезона в состав красно-синих вернутся защитник Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия) и хавбек Георгий Миланов («Грассхоппер», Швейцария).

«Караваев возвращается в ЦСКА и будет готовиться к предстоящему сезону с основным составом клуба. Георгий Миланов, выступающий за «Грассхопперс», также возвращается по окончании аренды.

По Страндбергу решение будет принято ближе к концу его аренды в Швеции. Он успешно там выступает, поэтому будем садиться и разговаривать.

Витиньо ожил и показывает великолепный уровень футбола. Нас очень радует, что Витиньо шикарно выглядит в Бразилии. Он забил большое количество мячей и выглядит очень цельно и здорово», – сказал Яровинский.