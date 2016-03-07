Бабаев: «Приобретение Даббура вполне возможно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе армейского клуба к игроку «Грассхопера» Мунасу Даббуру, а также прокомментировал качество газона на «Арене Химки» в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:0).

– Даббур из «Грассхоппера» действительно интересен армейцам?

– Да, мы следим за ним. В контакте с игроком и клубом. Пока говорить что-то конкретное рано, но вполне возможно, что осуществим этот трансфер. Аренда Миланова в «Грассхоппер» связана в первую очередь с необходимостью обеспечить его игровой практикой, но в процессе переговоров можем интегрировать его в потенциальную сделку по Даббуру.

– Газоном довольны?

– Тяжелый. Но сотрудникам «Арены-Химки» нужно отдать должное, сделали все что могли. В последние недели в Москве были непростые погодные условия: снегопад, дождь...

– На новом стадионе ЦСКА газон сейчас лучше?

– Наверное, ведь на нем никто не играет. Но вообще сравнивать их некорректно. Это было наше последнее дерби на «Арене Химки». Какая-то ностальгия по ней будет. Мы и по дерби в «Лужниках» ее испытываем, хотя стадион там был не чисто футбольный, но атмосфера была яркая, эмоции били через край. Что касается новой арены, то приложим все усилия, чтобы провести там матч еще этого сезона, но с учетом того, сколько нужно получить разрешений, ориентируемся на июнь-июль.