Агент Даббура: «Мунас способен заменить Мусу и пройти аналогичный путь развития в ЦСКА»

Футбольный агент Ави Нимни, представляющий интересы нападающего «Грассхоппера» Мунаса Даббура, заявил, что его клиент может перейти в ЦСКА и стать заменой форварду Ахмеду Мусе, который в скором времени может покинуть стан армейцев.

«Я бы не стал исключать, что мой клиент окажется именно в ЦСКА. Чемпионат России – турнир более высокого уровня, чем первенство Швейцарии. Поэтому для Мунаса это будет новой проверкой его возможностей.

Даббур способен заменить Мусу и пройти аналогичный путь развития в ЦСКА. Муса приходил в московскую команду совсем сырым игроком, но под руководством Леонида Слуцкого вырос в очень приличного форварда. Я не удивлен, что клубы АПЛ конкурируют за этого нигерийца», – рассказал агент.