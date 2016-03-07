ЦСКА заплатит за Даббура 4,5 миллиона

Нападающий «Грассхоппера» Мунас Даббур в скором времени может стать игроком ЦСКА. Об этом сообщил агент футболиста Ави Нимни. За трансфер форварда армейцы отдадут 4,5 миллиона евро. Годовой оклад израильтянина составит 800 тысяч евро.

«Идут интенсивные переговоры, и это не секрет. Пока не подписано никакого конкретного соглашения. ЦСКА является приоритетным клубом. Шансы на переход Даббура в московский клуб определенно высоки. Интерес ЦСКА – это комплимент спортивным возможностям Даббура. Это также переход на другой качественный уровень, который еще предстоит доказать футболисту», – рассказал Нимни.