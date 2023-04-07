Кержаков – о поиске работы: «Отправлял резюме 30 европейским клубам, ответил один»

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о поиске работы в Европе.
– Я слышал, что ты зимой очень хотел работать, прямо искал варианты. Как? Слышал, что ты рассылал email, даже в Швейцарию.
– Какая была в доступе информация от разных клубов в разных странах – я собирал. В первую очередь это email, куда можно отправить письмо.
– То есть у тебя есть резюме, ты заходишь на сайт клуба, условно из чемпионата Швейцарии, видишь email и отправляешь?
– Да. Если я вижу имя-фамилию спортивного директора, генерального директора, отправляю на его имя.
– Это уникально. Обычно в футболе берешь агента и говоришь: чувак, найди мне команду. Ты пытался?
– Пытался так делать, результатов не было.
– И выбрал самостоятельный путь?
– Да. Я этого не чураюсь – просто хочу работать, быть в футболе, развиваться, учиться, выигрывать.
– И как часто тебе отвечали?
– Один раз ответили из 30. Я поставил себе задачу – 50, но нашел 30. Это были команды из Серии С Италии, из Сегунды Испании, из первой и высшей лиги Греции, из первой и высшей лиги Португалии, из первой и высшей лиги Швейцарии, а также из лиг Бельгии и Голландии. Но не гранды.
– А откуда ответили тебе?
– Единственный клуб... Ты как думаешь?
– Австрия или Швейцария.
– Единственный клуб, который мне ответил – «Вадуц» из Лихтенштейна. Они играют в Швейцарии. Ответили, что сейчас не рассматривают смену тренера, но на будущее запомнят меня.
– А как ты клубы выбирал? Где тренеров собирались менять?
– Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо – туда отправлял.
- Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
- Летом он покинул «Пари НН».
- Сейчас тренер не в России.