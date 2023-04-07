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  • Кержаков – о поиске работы: «Отправлял резюме 30 европейским клубам, ответил один»

Кержаков – о поиске работы: «Отправлял резюме 30 европейским клубам, ответил один»

7 апреля 2023, 23:50
7

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о поиске работы в Европе.

– Я слышал, что ты зимой очень хотел работать, прямо искал варианты. Как? Слышал, что ты рассылал email, даже в Швейцарию.

– Какая была в доступе информация от разных клубов в разных странах – я собирал. В первую очередь это email, куда можно отправить письмо.

– То есть у тебя есть резюме, ты заходишь на сайт клуба, условно из чемпионата Швейцарии, видишь email и отправляешь?

– Да. Если я вижу имя-фамилию спортивного директора, генерального директора, отправляю на его имя.

– Это уникально. Обычно в футболе берешь агента и говоришь: чувак, найди мне команду. Ты пытался?

– Пытался так делать, результатов не было.

– И выбрал самостоятельный путь?

– Да. Я этого не чураюсь – просто хочу работать, быть в футболе, развиваться, учиться, выигрывать.

– И как часто тебе отвечали?

– Один раз ответили из 30. Я поставил себе задачу – 50, но нашел 30. Это были команды из Серии С Италии, из Сегунды Испании, из первой и высшей лиги Греции, из первой и высшей лиги Португалии, из первой и высшей лиги Швейцарии, а также из лиг Бельгии и Голландии. Но не гранды.

– А откуда ответили тебе?

– Единственный клуб... Ты как думаешь?

– Австрия или Швейцария.

– Единственный клуб, который мне ответил – «Вадуц» из Лихтенштейна. Они играют в Швейцарии. Ответили, что сейчас не рассматривают смену тренера, но на будущее запомнят меня.

– А как ты клубы выбирал? Где тренеров собирались менять?

– Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо – туда отправлял.

  • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
  • Летом он покинул «Пари НН».
  • Сейчас тренер не в России.

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Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Вадуц Кержаков Александр
Комментарии (7)
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ArReal
1680903579
«Вадуц» из Лихтенштейна - это там у них вечный Чемпион ...про какую он таблицу и 5 туров он вещает? - небось всем подряд просто тупо отправлял , да и все!
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neim
1680922473
... "Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо – туда отправлял." ... В Динаме московской уже последние пять месяцев, как плохо, не пробовал туда отправлять ? Или в России уже нах. ни кому не нужен ?
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Garrincha58
1680931722
странно что из Медиалиги никто не пригласил
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nik55
1680934744
ты никому не нужен а мечтаешь о Европе-----проснись
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SLADE2019
1681547425
Александр, удачи тебе в работе. Продолжай искать и найдешь. Вон дурни из ПариНН уже жалеют, только виду не подают.
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