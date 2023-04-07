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    Кержаков – о поиске работы: «Отправлял резюме 30 европейским клубам, ответил один»

    Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о поиске работы в Европе.

    – Я слышал, что ты зимой очень хотел работать, прямо искал варианты. Как? Слышал, что ты рассылал email, даже в Швейцарию.

    – Какая была в доступе информация от разных клубов в разных странах – я собирал. В первую очередь это email, куда можно отправить письмо.

    – То есть у тебя есть резюме, ты заходишь на сайт клуба, условно из чемпионата Швейцарии, видишь email и отправляешь?

    – Да. Если я вижу имя-фамилию спортивного директора, генерального директора, отправляю на его имя.

    – Это уникально. Обычно в футболе берешь агента и говоришь: чувак, найди мне команду. Ты пытался?

    – Пытался так делать, результатов не было.

    – И выбрал самостоятельный путь?

    – Да. Я этого не чураюсь – просто хочу работать, быть в футболе, развиваться, учиться, выигрывать.

    – И как часто тебе отвечали?

    – Один раз ответили из 30. Я поставил себе задачу – 50, но нашел 30. Это были команды из Серии С Италии, из Сегунды Испании, из первой и высшей лиги Греции, из первой и высшей лиги Португалии, из первой и высшей лиги Швейцарии, а также из лиг Бельгии и Голландии. Но не гранды.

    – А откуда ответили тебе?

    – Единственный клуб... Ты как думаешь?

    – Австрия или Швейцария.

    – Единственный клуб, который мне ответил – «Вадуц» из Лихтенштейна. Они играют в Швейцарии. Ответили, что сейчас не рассматривают смену тренера, но на будущее запомнят меня.

    – А как ты клубы выбирал? Где тренеров собирались менять?

    – Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо – туда отправлял.

    • Кержаков в феврале-апреле тренировал кипрскую «Кармиотиссу».
    • Летом он покинул «Пари НН».
    • Сейчас тренер не в России.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    07.04.2023 23:50
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8161

      nik55 5 часов назад

      ты никому не нужен а мечтаешь о Европе-----проснись

      0
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      Рейтинг: +17406

      Garrincha58 6 часов назад

      странно что из Медиалиги никто не пригласил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5488

      neim 9 часов назад

      ... "Я заходил в таблицу, смотрел последние пять матчей. У кого слишком плохо – туда отправлял." ...
      В Динаме московской уже последние пять месяцев, как плохо, не пробовал туда отправлять ? Или в России уже нах. ни кому не нужен ?

      2
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 14 часов назад

      «Вадуц» из Лихтенштейна - это там у них вечный Чемпион ...про какую он таблицу и
      5 туров он вещает? - небось всем подряд просто тупо отправлял , да и все!

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      Рейтинг: +8991

      vladik12 > AtticusFinch 13 часов назад

      Какой, к черту, вечный чемпион? Они в чемпе Швейцарии играют. Барражируют между высшим дивизионом и вторым по силе.

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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch > vladik12 11 часов назад

      Если что есть Динамо Бухарест, Динамо Хьюстон и Динамо Дрезден...А также Ливерпуль Монтевидео и т.д....«Вадуц» из Лихтенштейна тоже есть, я просто знаю , потому, что ставки ставлю - они часто отборочные в Лиге чемпионов в конце июля-начале августа играют!

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      Рейтинг: +3941

      fakeid > AtticusFinch 11 часов назад

      я немного далёк от этого, но расскажи, каким образом они туда попадают, если в лихтенштейне, наверняка, нет своего чемпионата, и они, как предположили выше, играют в швейцарии, где есть сьон, базель, янг бойз и т.д.?

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