«АЗ Алкмар» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

06 августа 2025 9:51
АЗ Алкмаар - Вадуц
07 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
1.90
Победа «АЗ Алкмар» с форой (-1.5)
7 августа на «АФАС-стадионе» состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между «АЗ Алкмар» и «Вадуцем». Обе команды уверенно прошли предыдущую стадию, но подходят к предстоящему поединку с разными задачами и уровнем игры. «АЗ Алкмар» демонстрирует яркий атакующий стиль, в то время как «Вадуц» делает ставку на дисциплину и компактность.

«АЗ Алкмар»

Нидерландский клуб легко прошeл «Ильвес» с общим счeтом 8:4, а в домашнем матче показал всe своe атакующее мастерство, разгромив соперника 5:0. Команда забивает в среднем 2.40 мяча за игру, и эта тенденция сохраняется на протяжении всех последних встреч. Однако оборона продолжает вызывать вопросы: 9 пропущенных мячей в 5 матчах (1.80 в среднем), включая два от «ОФИ» и четыре от «Ильвеса». В товарищеских матчах клуб также выглядел неустойчиво, уступив «Олимпиакосу» и сыграв вничью с греческим клубом среднего уровня. Несмотря на это, атака остаeтся главным оружием – связка центральных полузащитников и флангов даeт результат в каждом матче.

«Вадуц»

Команда из Лихтенштейна прошла «Дангэннон Свифтс» в предыдущем раунде, добыв уверенную победу 3:0 в Северной Ирландии. В чемпионате Швейцарии дела у «Вадуца» тоже складываются неплохо: ничья с «Этуаль Каруж» и победа над «Ивердоном». За последние 5 матчей команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила 4 (0.80). Однако статистика скрывает проблемы – «Вадуц» пропускает в 8 из 10 последних матчей, а в еврокубках преимущество над слабым соперником не может служить полноценной проверкой перед встречей с таким уровнем, как у «АЗ». При этом команда не боится играть от обороны, надеясь на быстрые выходы и стандарты.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

  • 12 голов в 5 последних матчах (среднее – 2.40)
  • 9 пропущенных мячей за тот же отрезок
  • Забивает в 5 из 7 последних встреч
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Разгром «Ильвеса» 5:0 в предыдущем еврокубковом матче

«Вадуц»

  • 6 голов за 5 матчей (1.20 в среднем)
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч
  • Победа 3:0 над «Дангэнноном» в гостях
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем пропускает менее 1 гола за игру (0.80)

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
10
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
0.5
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Лига конференций, 3 раунд
Вадуц
0 : 1
14.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 3 раунд
АЗ Алкмаар
3 : 0
07.08.2025
Вадуц
Лига конференций, 5 тур
Вадуц
1 : 2
27.10.2022
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 2 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
15.09.2022
Вадуц

Прогноз на матч

Сценарий встречи предполагает доминирование «АЗ Алкмара» – команда превосходит «Вадуц» по классу, опыту и глубине состава. Однако уязвимость в защите делает игру не такой однозначной: «Вадуц» способен забить при правильном подходе к стандартам и быстрым переходам. Всe же класс атаки хозяев должен перевесить. На фоне формы и мотивации оптимальной ставкой выглядит победа «АЗ Алкмар» с форой. Команда в состоянии контролировать ход матча и обеспечить комфортный результат уже в первой игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «АЗ Алкмар» с форой (-1.5) – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «АЗ Алкмар» больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.90
Победа «АЗ Алкмар» с форой (-1.5)
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Вадуц АЗ Алкмаар
