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Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Вадуц
АЗ Алкмаар - Вадуц: обзор матча 15 сентября 2022
АЗ Алкмаар
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 2 тур
4 : 1
Завершен
Вадуц
19'
Ю. Бараши
81'
С. Беукема
90+2'
Ю. Сугавара
90+5'
М. де Вит
22'
А. Гельцер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Вадуц
ГОЛ! 4:1!
М. де Вит
Пас отдал
М. Керкез
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Ю. Сугавара
Пас отдал
М. де Вит
90'
+2
88'
Замена
Д. Джокич
️️️️
Д. Ульрих
88'
Замена
Р. Фоссо
️️️️
Л. Трабер
84'
Желтая карточка
К. Добрас
ГОЛ! 2:1!
С. Беукема
81'
Замена
М. Керкез
️️️️
Д. де Вит
79'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Ю. Бараши
67'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Й. Класи
67'
64'
Замена
Ф. Фехр
️️️️
А. Гельцер
64'
Замена
Д. Шанде
️️️️
Т. Чичек
61'
Красная карточка
Б. Бюхель
29'
Желтая карточка
Г. Исик
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Гельцер
Пас отдал
Т. Чичек
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бараши
Пас отдал
Т. Рейндерс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
30
Кристиан Добрас
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
47
Фабио Фехр
ПП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
19
Деян Джокич
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
4-3-1-2
12
Верхюлст
34
де Вит
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
9
Бараши
21
Одгор
4-3-2-1
1
Бюхель
29
Исик
4
Трабер
24
Гассер
3
Гельцер
4
Хаслер
30
Добрас
14
Гаич
19
Ульрих
10
Чичек
27
Сасере
20
де Вит
6
Керкез
6
Керкез
20
де Вит
8
Класи
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
8
Класи
9
Бараши
15
Лахдо
15
Лахдо
9
Бараши
10
Чичек
42
Шанде
42
Шанде
10
Чичек
4
Трабер
80
Фоссо
80
Фоссо
4
Трабер
3
Гельцер
47
Фехр
47
Фехр
3
Гельцер
19
Ульрих
19
Джокич
19
Джокич
19
Ульрих
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Вадуц
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
12
Габриэль Фосер
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
10
Iman Griffith
ЦФ
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
77
Мерлин Хаджи
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
74
Эльмин Растодер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча АЗ Алкмаар - Вадуц
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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