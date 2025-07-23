24 июля на «Райнпарк Штадион» в Лихтенштейне стартует второй квалификационный раунд Лиги Конференций. «Вадуц» принимает «Данганнон Свифтс» из Северной Ирландии. Обе команды рассчитывают пройти в следующий этап, но подходят к игре в разной форме и с разными стартовыми позициями.

«Вадуц»

Швейцарский представитель Лихтенштейна в последние недели показывает неубедительную форму. В пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу – в кубковой игре с «Бальцерсом» (3:2), при этом проиграла трижды и однажды сыграла вничью. На этом отрезке «Вадуц» забил 6 мячей (1.20 в среднем за игру) и пропустил 10 (2.00). Особенно уязвима оборона – пропущенные мячи приходятся как на товарищеские встречи, так и на официальные поединки. Домашний статус даeт определeнное преимущество, но к этому матчу команда подойдeт без стабильности и уверенности в результатах.

«Данганнон Свифтс»

Североирландцы проводят летнюю подготовку на позитивной ноте: 4 победы в 5 матчах, 13 забитых голов и только 4 пропущенных. Команда отличается атакующей агрессией (2.60 гола в среднем за игру) и неплохой организацией обороны (0.80 пропущенного мяча за матч). «Данганнон Свифтс» забивает в 7 играх подряд, а в последних матчах обыграл «Уорренпойнт» (5:0), «Лофголл» (2:1) и «Баллинамаллард Юнайтед» (4:0), уверенно проходя соперников.

Факты о командах

«Вадуц»

Лишь 1 победа в 5 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

Не выигрывал в 4 из 5 последних игр

«Данганнон Свифтс»

4 победы в 5 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено

Забивает в 7 играх подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Прогноз на матч «Вадуц» – «Данганнон Свифтс»

Форма гостей значительно стабильнее. Команда демонстрирует высокую результативность и уверенность даже в играх на выезде. У «Вадуца» же наметились серьeзные проблемы в защите, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче. Учитывая игровую динамику и текущую форму, «Данганнон Свифтс» вполне способен добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки: