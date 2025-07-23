Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50

23 июля 2025 9:54
Вадуц - Данганнон Свифтс
24 июл. 2025, четверг 20:30 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Данганнон Свифтс»
Сделать ставку

24 июля на «Райнпарк Штадион» в Лихтенштейне стартует второй квалификационный раунд Лиги Конференций. «Вадуц» принимает «Данганнон Свифтс» из Северной Ирландии. Обе команды рассчитывают пройти в следующий этап, но подходят к игре в разной форме и с разными стартовыми позициями.

«Вадуц»

Швейцарский представитель Лихтенштейна в последние недели показывает неубедительную форму. В пяти последних матчах команда одержала лишь одну победу – в кубковой игре с «Бальцерсом» (3:2), при этом проиграла трижды и однажды сыграла вничью. На этом отрезке «Вадуц» забил 6 мячей (1.20 в среднем за игру) и пропустил 10 (2.00). Особенно уязвима оборона – пропущенные мячи приходятся как на товарищеские встречи, так и на официальные поединки. Домашний статус даeт определeнное преимущество, но к этому матчу команда подойдeт без стабильности и уверенности в результатах.

«Данганнон Свифтс»

Североирландцы проводят летнюю подготовку на позитивной ноте: 4 победы в 5 матчах, 13 забитых голов и только 4 пропущенных. Команда отличается атакующей агрессией (2.60 гола в среднем за игру) и неплохой организацией обороны (0.80 пропущенного мяча за матч). «Данганнон Свифтс» забивает в 7 играх подряд, а в последних матчах обыграл «Уорренпойнт» (5:0), «Лофголл» (2:1) и «Баллинамаллард Юнайтед» (4:0), уверенно проходя соперников.

Факты о командах

«Вадуц»

  • Лишь 1 победа в 5 последних матчах

  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено

  • Пропускает в каждом из последних 5 матчей

  • Не выигрывал в 4 из 5 последних игр

«Данганнон Свифтс»

  • 4 победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено
  • Забивает в 7 играх подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч

Прогноз на матч «Вадуц» – «Данганнон Свифтс»

Форма гостей значительно стабильнее. Команда демонстрирует высокую результативность и уверенность даже в играх на выезде. У «Вадуца» же наметились серьeзные проблемы в защите, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче. Учитывая игровую динамику и текущую форму, «Данганнон Свифтс» вполне способен добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Данганнон Свифтс» – коэффициент 2.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Данганнон Свифтс» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Фора (0) на «Данганнон Свифтс» – коэффициент 1.90

2.50
Победа «Данганнон Свифтс»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Данганнон Свифтс Вадуц
Другие прогнозы
23.07.2025
20:00
3.20
Лига чемпионов, 2 раунд
Бранн - Зальцбург
1Х – «Бранн» не проиграет
23.07.2025
20:00
1.62
Лига конференций, 2 раунд
Силькеборг - Акурейри
Обе команды забьют
23.07.2025
21:45
1.95
Лига чемпионов, 2 раунд
Шелбурн - Карабах
«Шелбурн» не проиграет (1Х)
24.07.2025
17:00
1.60
Лига конференций, 2 раунд
Астана - Зимбру
победа «Астаны» с форой -1
24.07.2025
19:00
9.00
Лига конференций, 2 раунд
Арис - Академия Пушкаша
Победа «Арис» со счетом 2:1
24.07.2025
19:00
2.00
Лига конференций, 2 раунд
Арарат-Армения - Университатя Клуж
Тотал больше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 