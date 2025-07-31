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«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50

31 июля 2025 8:24
Данганнон Свифтс - Вадуц
31 июл. 2025, четверг 21:45 | Лига конференций, 2 раунд
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8.50
Победа «Вадуц»
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В четверг, 31 июля, в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Дангэннон Свифтс» и «Вадуц». Игра состоится в Белфасте, начало – в 21:45 (мск).

Первая встреча завершилась победой «Дангэннон Свифтс» – 1:0.

«Дангэннон Свифтс»

Команда Родни Макари в чемпионате Северной Ирландии сезона 2024/25 заняла 4-е место, набрав 57 очков. «Дангэннон Свифтс» добыл 17 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 51:48.

В рейтинге УЕФА клуб из города Дангэннон занимает 395-е место.

Последние результаты «Дангэннон Свифтс»:

  • 26.07.25 «Дангэннон Свифтс» – «Инститьют» – 0:0 тов. матч;
  • 24.07.25 «Вадуц» – «Дангэннон Свифтс» – 0:1 Лига конференций;
  • 19.07.25 «Дангэннон Свифтс» – «Рад Фриланд Рейнджерс» – 1:2 тов. матч.

«Вадуц»

«Вадуц» попал в Лигу конференций, выиграв Кубок Лихтенштейна-2024/25. В швейцарской Челлендж-лиге минувшего сезона команда заняла 6-е место, а нынешний чемпионат начала с победы – 2:1.

«Вадуц» занимает 179-е место в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Вадуца»:

  • 27.07.25 «Вадуц» – «Ивердон» – 2:1 Челлендж-лига;
  • 24.07.25 «Вадуц» – «Дангэннон Свифтс» – 0:1 Лига конференций;
  • 19.07.25 «Вадуц» – «Мюнхен 1860» – 0:1 тов. матч.

Очные встречи

  • 24.07.25 «Вадуц» – «Дангэннон Свифтс» – 0:1 Лига конференций.

Прогноз на матч «Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»

«Дангэннон Свифтс» неожиданно выиграл первый матч на выезде и теперь считается фаворитом пары. Однако «Вадуц» постарается взять реванш. Наш прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Вадуц»
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Вадуц Данганнон Свифтс
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