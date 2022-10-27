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Лига конференций 2026/2027
Вадуц - АЗ Алкмаар
Вадуц - АЗ Алкмаар: обзор матча 27 октября 2022
Вадуц
27.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
77'
Н. Хаслер
50'
М. Керкез
75'
М. ван Бредероде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вадуц - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Д. Ульрих
83'
Замена
Э. Растодер
️️️️
М. Гаич
78'
ГОЛ! 1:2!
Н. Хаслер
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
М. ван Бредероде
Пас отдал
Й. Класи
74'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
Замена
Н. Хаслер
️️️️
К. Добрас
73'
Замена
Д. Джокич
️️️️
М. Хаджи
73'
71'
Желтая карточка
Р. Базур
Замена
Ф. Фехр
️️️️
А. Гельцер
64'
Замена
Т. Чичек
️️️️
М. Суттер
64'
60'
Замена
Р. Базур
️️️️
Т. Рейндерс
52'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
Желтая карточка
К. Иодисе
50'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Керкез
Пас отдал
Т. Рейндерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Антони Гельцер
ЛЗ
43
Кевин Иодисе
ЦЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
30
Кристиан Добрас
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
77
Мерлин Хаджи
ПВ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
27
Франклин Сасере
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Вадуц
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
4
Николас Хаслер
ЦП
10
Тунахан Чичек
АП
47
Фабио Фехр
ПП
74
Эльмин Растодер
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
3-3-2-2
1
Бюхель
3
Гельцер
19
Джемайли
43
Иодисе
30
Добрас
14
Гаич
80
Фоссо
19
Ульрих
77
Хаджи
27
Сасере
9
Суттер
3-2-3-2
12
Верхюлст
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
23
Деккер
6
Керкез
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
21
Карлссон
21
Одгор
30
Добрас
4
Хаслер
4
Хаслер
30
Добрас
9
Суттер
10
Чичек
10
Чичек
9
Суттер
3
Гельцер
47
Фехр
47
Фехр
3
Гельцер
14
Гаич
74
Растодер
74
Растодер
14
Гаич
77
Хаджи
19
Джокич
19
Джокич
77
Хаджи
14
Рейндерс
23
Базур
23
Базур
14
Рейндерс
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
Остались в запасе
Вадуц
АЗ Алкмаар
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
12
Габриэль Фосер
ВР
42
Джон Шанде
ВР
24
Седрик Гассер
ЦЗ
13
Анес Омерович
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
29
Габриэль Исик
ЦЗ
53
Гезим Пепси
ОП
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Вадуц - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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