Миланов: «Вернусь в строй через 4-6 недель»

Полузащитник "Грассхоппера" Георги Миланов детально рассказал о характере травмы, которую он получил в матче 22-го тура чемпионата Швейцарии с "Вадуцем" (1:1).

"Я хочу опровергнуть слухи, просочившиеся в прессу, о том, что у меня разрыв связок колена. К сожалению, я травмировался, но это не колено, а голеностоп. В лучшем случае я вернусь в строй через 4-6 недель. Хочу поблагодарить швейцарских врачей за профессионализм", – написал он в Instagram.

Напомним, что на правами на футболиста владеет московский ЦСКА, а в швейцарском клубе он играет на правах аренды