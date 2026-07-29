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ПАОК – «Динамо Киев»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

29 июля 2026 9:49
ПАОК - Динамо К
30 июл. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа ПАОКа
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между греческим ПАОК и киевским «Динамо» пройдет 30 июля 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 3:2, что дает им минимальное преимущество перед домашней игрой. ПАОК подходит к ответной встрече с мощной атакой – 16 голов в пяти последних матчах, однако их оборона регулярно пропускает (восемь пропущенных за тот же период). Гости, напротив, имеют впечатляющую выездную серию в Лиге Европы – восемь матчей без поражений на чужом поле, и они забили два гола в первом матче, что дает им надежду на отыгрыш. Сможет ли «Динамо» использовать свою гостевую устойчивость и прервать неудачную серию в еврокубках, чтобы сотворить сенсацию, или ПАОК продолжит свою атакующую мощь и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

ПАОК подходит к ответной игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 16 голов (в среднем 3.20 за игру) и забивает в десяти последних матчах. Однако оборона греческого клуба оставляет желать лучшего – они пропускают в трех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.60 гола. В первом матче ПАОК сумел забить трижды на выезде, что дает им серьезное преимущество, но они также пропустили дважды, что позволяет сопернику верить в свои силы. Домашняя поддержка на «Тумбе» должна помочь команде, но им нужно быть внимательными в защите, чтобы не позволить гостям забить больше одного гола. Опыт выступлений в еврокубках и мощная атака делают ПАОК фаворитом, но их уязвимость в обороне может стать проблемой.

«Динамо Киев» подходит к ответной игре с хорошей выездной статистикой: команда не проигрывает в восьми последних гостевых матчах Лиги Европы, что внушает оптимизм перед игрой в Салониках. В атаке киевляне действуют стабильно – в среднем 1.60 гола за последние пять игр, а оборона пропускает 1.00 в среднем. В первом матче «Динамо» забило дважды, но уступило 2:3, и им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гости не могут выиграть в трех последних матчах Лиги Европы, что может давить на игроков, но их гостевой рекорд и способность забивать дают им шанс. «Динамо» будет атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, и их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать.

С учетом всех факторов мы считаем, что ПАОК имеет небольшое преимущество благодаря победе в первом матче и домашней поддержке, однако «Динамо» способно забить и навязать борьбу. Матч, скорее всего, будет результативным, и обе команды наверняка отличится. Победа ПАОК или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, и хозяева должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче ПАОК обыграл «Динамо» со счетом 3:2, что дает греческой команде психологическое преимущество. Текущая форма ПАОК (16 голов за пять матчей) и атакующий потенциал «Динамо» (голевая выездная серия) указывают на то, что ответная игра также должна быть результативной. ПАОК имеет преимущество в один мяч, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 2 раунд
Динамо К
2 : 3
23.07.2026
ПАОК
Лига Европы, 2 раунд
ПАОК
2 : 0
30.07.2026
Динамо К
Лига Европы, 2 раунд
Динамо К
2 : 3
23.07.2026
ПАОК

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
18
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
65
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
71
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Павленка
18
Гомес
4
Хацидиакос
5
Михайлидис
3
Кенни
7
Сантамария
20
Зафейрис
14
Живкович
65
Константелиас
56
11
Тайсон
3-2-2-1-2
71
Суркис
94
Кедзиора
32
Михавко
66
Тиаре
5
Сыч
6
Бражко
21
Лонвейк
29
Буяльский
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
14
Живкович
21
Баба
21
Баба
14
Живкович
4
Хацидиакос
6
Элустондо
6
Элустондо
4
Хацидиакос
20
Зафейрис
2
Камара
2
Камара
20
Зафейрис
65
Константелиас
10
Пелкас
10
Пелкас
65
Константелиас
11
Тайсон
52
52
11
Тайсон
66
Тиаре
40
Биловар
40
Биловар
66
Тиаре
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
70
Редушко
22
Кабаев
22
Кабаев
70
Редушко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
21
Лонвейк
99
99
21
Лонвейк
Остались в запасе
ПАОК
Динамо К
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
71
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
71
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Игорь Костюк

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ПАОК сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Динамо Киев» или сыграв вничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя домашнюю поддержку, преимущество в один мяч и мощную атаку. Хозяева будут играть агрессивно, но их уязвимая оборона, вероятно, позволит гостям отличиться, что сделает матч нервным, но в итоге победа должна остаться за греками. Учитывая, что ПАОК забивает в среднем 3.20 гола за матч, а «Динамо» пропускает 1.00, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу ПАОК за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между ПАОК и «Динамо Киев» состоится 30 июля 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

ПАОК – «Динамо Киев»: смотреть онлайн

1.85
Победа ПАОКа
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига Европы Динамо К ПАОК
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