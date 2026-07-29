Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между греческим ПАОК и киевским «Динамо» пройдет 30 июля 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба». Хозяева одержали волевую победу в первом матче со счетом 3:2, что дает им минимальное преимущество перед домашней игрой. ПАОК подходит к ответной встрече с мощной атакой – 16 голов в пяти последних матчах, однако их оборона регулярно пропускает (восемь пропущенных за тот же период). Гости, напротив, имеют впечатляющую выездную серию в Лиге Европы – восемь матчей без поражений на чужом поле, и они забили два гола в первом матче, что дает им надежду на отыгрыш. Сможет ли «Динамо» использовать свою гостевую устойчивость и прервать неудачную серию в еврокубках, чтобы сотворить сенсацию, или ПАОК продолжит свою атакующую мощь и уверенно пройдет в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом напряженном противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

ПАОК подходит к ответной игре с впечатляющей атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила 16 голов (в среднем 3.20 за игру) и забивает в десяти последних матчах. Однако оборона греческого клуба оставляет желать лучшего – они пропускают в трех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.60 гола. В первом матче ПАОК сумел забить трижды на выезде, что дает им серьезное преимущество, но они также пропустили дважды, что позволяет сопернику верить в свои силы. Домашняя поддержка на «Тумбе» должна помочь команде, но им нужно быть внимательными в защите, чтобы не позволить гостям забить больше одного гола. Опыт выступлений в еврокубках и мощная атака делают ПАОК фаворитом, но их уязвимость в обороне может стать проблемой.

«Динамо Киев» подходит к ответной игре с хорошей выездной статистикой: команда не проигрывает в восьми последних гостевых матчах Лиги Европы, что внушает оптимизм перед игрой в Салониках. В атаке киевляне действуют стабильно – в среднем 1.60 гола за последние пять игр, а оборона пропускает 1.00 в среднем. В первом матче «Динамо» забило дважды, но уступило 2:3, и им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 2:1 и более, чтобы пройти дальше. Гости не могут выиграть в трех последних матчах Лиги Европы, что может давить на игроков, но их гостевой рекорд и способность забивать дают им шанс. «Динамо» будет атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит, и их атакующий потенциал позволяет на это рассчитывать.

С учетом всех факторов мы считаем, что ПАОК имеет небольшое преимущество благодаря победе в первом матче и домашней поддержке, однако «Динамо» способно забить и навязать борьбу. Матч, скорее всего, будет результативным, и обе команды наверняка отличится. Победа ПАОК или ничья с голами обеих сторон выглядит наиболее вероятным исходом, и хозяева должны пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче ПАОК обыграл «Динамо» со счетом 3:2, что дает греческой команде психологическое преимущество. Текущая форма ПАОК (16 голов за пять матчей) и атакующий потенциал «Динамо» (голевая выездная серия) указывают на то, что ответная игра также должна быть результативной. ПАОК имеет преимущество в один мяч, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 5 Забитых мячей 2 2.5 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига Европы, 2 раунд Динамо К 2 : 3 ПАОК Лига Европы, 2 раунд ПАОК 2 : 0 Динамо К Лига Европы, 2 раунд Динамо К 2 : 3 ПАОК

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что ПАОК сумеет пройти в следующий раунд, обыграв «Динамо Киев» или сыграв вничью в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, используя домашнюю поддержку, преимущество в один мяч и мощную атаку. Хозяева будут играть агрессивно, но их уязвимая оборона, вероятно, позволит гостям отличиться, что сделает матч нервным, но в итоге победа должна остаться за греками. Учитывая, что ПАОК забивает в среднем 3.20 гола за матч, а «Динамо» пропускает 1.00, хозяева должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу ПАОК за 1.85 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между ПАОК и «Динамо Киев» состоится 30 июля 2026 года в Салониках на стадионе «Тумба» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.