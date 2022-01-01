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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Динамо К
Новости
€ 88 млн
Динамо К - новости команды
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Сайт:
http://www.fcdynamo.kiev.ua/
Тренер:
Игорь Костюк
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Расписание
Таблица
В чемпионате Украины повторили рекорд по голам
Вчера, 20:49
«Динамо Киев» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 14:20
«Динамо Киев» – «Эпицентр»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
13 сентября
Трансляция
«Динамо Киев» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Динамо Киев» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Экс-тренер четырех российских клубов может принять киевское «Динамо»
4 сентября
7
Трансляция
«Буковина» – «Динамо Киев»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
31 августа
«Буковина» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027
30 августа
Трансляция
«Динамо Киев» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Динамо Киев» – «Колос»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
15 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
«Карабах» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Верес» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Верес» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Динамо» Киев – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Динамо Киев» – «Карабах»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
ПАОК – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
ПАОК – «Динамо Киев»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
«Динамо Киев» – ПАОК: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
22 июля
Трансляция
«Университатя» Клуж – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2026
16 июля
«Университатя Клуж» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
15 июля
Трансляция
«Динамо» Киев – «Университатя» Клуж: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026
9 июля
Трансляция
«Динамо» Киев – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины, победив в финале клуб Первой лиги
21 мая
1
Трансляция
«Чернигов» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026
20 мая
«Чернигов» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.85
19 мая
Трансляция
«Полтава» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
Трансляция
«Динамо» Киев – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Динамо Киев» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98
12 мая
Трансляция
«ЛНЗ» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
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2
3
4
5
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