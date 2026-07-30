Смотреть прямую трансляцию ответного матча ПАОК против «Динамо» Киев, 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Динамо» Киев