30.07.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПАОК
ПАОК
4-1-2-1-2
1
Павленка
42
Гомес
4
Хацидиакос
5
Михайлидис
3
Кенни
7
Сантамария
20
Зафейрис
14
Живкович
45
Константелиас
56
11
Тайсон
3-2-2-1-2
71
Суркис
94
Кедзиора
32
Михавко
66
Тиаре
5
Сыч
6
Бражко
21
Лонвейк
29
Буяльский
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
14
Живкович
21
Баба
21
Баба
14
Живкович
4
Хацидиакос
6
Элустондо
6
Элустондо
4
Хацидиакос
20
Зафейрис
2
Камара
2
Камара
20
Зафейрис
45
Константелиас
10
Пелкас
10
Пелкас
45
Константелиас
11
Тайсон
52
52
11
Тайсон
66
Тиаре
40
Биловар
40
Биловар
66
Тиаре
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
70
Редушко
22
Кабаев
22
Кабаев
70
Редушко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
21
Лонвейк
99
99
21
Лонвейк
Остались в запасе
ПАОК
Динамо К
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча ПАОК - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча ПАОК против «Динамо» Киев, 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»