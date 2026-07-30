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  • ПАОК – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

ПАОК – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 19:35
ПАОК
30.07.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Динамо К
45+1' Я. Константелиас 48' Я. Константелиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Тайсон
ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
ПАОК
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
99
Pierre Mounguengue
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Павленка
42
Гомес
4
Хацидиакос
5
Михайлидис
3
Кенни
7
Сантамария
20
Зафейрис
14
Живкович
45
Константелиас
56
11
Тайсон
3-2-2-1-2
71
Суркис
94
Кедзиора
32
Михавко
66
Тиаре
5
Сыч
6
Бражко
21
Лонвейк
29
Буяльский
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
14
Живкович
21
Баба
21
Баба
14
Живкович
4
Хацидиакос
6
Элустондо
6
Элустондо
4
Хацидиакос
20
Зафейрис
2
Камара
2
Камара
20
Зафейрис
45
Константелиас
10
Пелкас
10
Пелкас
45
Константелиас
11
Тайсон
52
52
11
Тайсон
66
Тиаре
40
Биловар
40
Биловар
66
Тиаре
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
70
Редушко
22
Кабаев
22
Кабаев
70
Редушко
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
21
Лонвейк
99
99
21
Лонвейк
Остались в запасе
ПАОК
Динамо К
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
41
Димитриос Монастирлис
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
39
Dimitrios Berdos
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
13
Максим Коробов
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча ПАОК - Динамо К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча ПАОК против «Динамо» Киев, 2 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ПАОК – «Динамо» Киев

ПАОК – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо К ПАОК
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