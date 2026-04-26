26.04.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
5 : 6
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-2-1-2
12
Кемкин
5
Бекавац
15
Джонс
4
Виливальд
27
Юрчек
22
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
20
Задерака
77
Мендоза
24
Мулик
4-1-2-1-2
35
Нещерет
32
Михавко
34
Захарченко
13
Коробов
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
5
Бекавац
23
Дибанго
23
Дибанго
5
Бекавац
18
Лин
10
Герберт
10
Герберт
18
Лин
24
Мулик
10
Парако
10
Парако
24
Мулик
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
8
Пихаленок
40
Биловар
40
Биловар
8
Пихаленок
20
Караваев
20
Караваев
Яцык
29
Буяльский
29
Буяльский
Яцык
8
Яцык
8
Яцык
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
1
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Динамо» Киев, 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо» Киев
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Источник: «Бомбардир»