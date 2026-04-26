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  • «Кривбасс» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Кривбасс» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 11:50
Кривбасс
26.04.2026, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
5 : 6
Завершен
Динамо К
13' Г. Мендоза 29' Г. Мендоза 34' Г. Мендоза 45+2' Г. Мендоза 73' М. Задерака
15' М. Пономаренко 48' Т. Михавко 64' Н. Волошин 69' В. Буяльский 76' А. Ярмоленко 87' А. Ярмоленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Анте Бекавац
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ПЗ
22
Андрус Араухо
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
10
Джованни Герберт
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
16
Шола Огундана
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Кемкин
5
Бекавац
15
Джонс
4
Виливальд
27
Юрчек
22
Араухо
8
Шевченко
18
Лин
20
Задерака
77
Мендоза
24
Мулик
4-1-2-1-2
35
Нещерет
32
Михавко
34
Захарченко
13
Коробов
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
5
Бекавац
23
Дибанго
23
Дибанго
5
Бекавац
18
Лин
10
Герберт
10
Герберт
18
Лин
24
Мулик
10
Парако
10
Парако
24
Мулик
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
8
Пихаленок
40
Биловар
40
Биловар
8
Пихаленок
20
Караваев
20
Караваев
Яцык
29
Буяльский
29
Буяльский
Яцык
8
Яцык
8
Яцык
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
Остались в запасе
Кривбасс
Динамо К
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
28
Джоэль Майя
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
20
Матвей Боднар
ЦФ
14
Ассан Сек
ЦФ
25
Тимур Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
16
Шола Огундана
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Кривбасс - Динамо К
1
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
6
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Динамо» Киев, 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо» Киев

«Кривбасс» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Кривбасс
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