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«Буковина» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 4-го тура Премьер-лиги 2026/2027

30 августа 2026 9:00
Буковина - Динамо К
31 авг. 2026, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
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2.10
Победа «Динамо Киев» с форой (-1.5)
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Матч 4-го тура украинской Премьер-лиги между «Буковиной» и киевским «Динамо» пройдет 31 августа в Черновцах. Хозяева пока не знают поражений в чемпионате (две ничьи), а гости уверенно стартовали с двумя победами и лидируют в таблице. При этом «Динамо» выиграло пять последних матчей в Премьер-лиге, но в еврокубках выглядит нестабильно. Сможет ли «Буковина» преподнести сюрприз на своем поле или киевский гранд продолжит победную серию?

Кто победит в матче

«Буковина» подходит к игре в хорошей форме – команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей во всех турнирах. В обороне черновчане действуют надeжно: в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,6 гола за встречу, что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке хозяева забивают в среднем 1,2 гола за игру, но против гранда этого может оказаться недостаточно. В личных встречах с «Динамо» у «Буковины» пока нулевой баланс – два поражения в Кубке Украины с общим счeтом 1:7. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь навязать борьбу, но разница в классе и опыте очевидна.

«Динамо Киев» уверенно идeт по турнирной дистанции – команда победила в пяти последних матчах Премьер-лиги и набрала шесть очков в двух стартовых турах. Однако киевляне пропускают в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр получают 1,2 гола за встречу, что даeт хозяевам шанс на гол. В атаке «Динамо» забивает в среднем один мяч за игру, но при этом команда участвует в еврокубках (Лига Конференций), что может сказаться на свежести футболистов. В очных встречах с «Буковиной» киевляне выиграли оба матча с крупным счeтом, что говорит о тактическом преимуществе.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Динамо Киев». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, более высокий класс игроков и опыт выступления на международной арене, тогда как «Буковина», при своей домашней неуступчивости, вряд ли сможет остановить киевский гранд на весь матч.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Динамо Киев» одержало две победы над «Буковиной» в Кубке Украины – 3:0 и 4:1, причeм в обоих матчах хозяева пропускали как минимум три гола. Текущая форма «Динамо» в чемпионате впечатляет (пять побед подряд), а «Буковина» хотя и не проигрывает в большинстве матчей, но уровень соперников был ниже. Это даeт киевлянам серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
4
Забитых мячей
7
1.33
В среднем за матч
2.33
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Украина. Кубок, 1/2 финала
Буковина
1 : 4
23.04.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Буковина
3 : 0
31.08.2026
Динамо К
Украина. Кубок, 1/2 финала
Буковина
0 : 3
21.04.2026
Динамо К
Украина. Кубок, 1/2 финала
Буковина
1 : 4
23.04.2025
Динамо К

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Динамо Киев». Гости имеют преимущество в классе, опыте и личных встречах, а также демонстрируют стабильную игру в чемпионате, тогда как «Буковина» вряд ли сможет сдержать атаки фаворита на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Киев» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.10. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Буковиной» и «Динамо Киев» состоится 31 августа в Черновцах и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Буковина» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн.

2.10
Победа «Динамо Киев» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Динамо К Буковина
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