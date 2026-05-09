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  • «ЛНЗ» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«ЛНЗ» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 14:20
ЛНЗ
09.05.2026, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Артур Микитишин
ЛВ
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
16
Шола Огундана
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
Главный тренер
Игорь Костюк
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Александр Яцык
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Паламарчук
25
Горин
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
7
Микитишин
19
Пастух
90
Ассинор
4-1-3-2
35
Нещерет
13
Коробов
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
39
Герреро
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
16
Огундана
7
Микитишин
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
7
Микитишин
Твердохлеб
21
Кравчук
21
Кравчук
Твердохлеб
40
Биловар
34
Захарченко
34
Захарченко
40
Биловар
20
Караваев
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
16
Огундана
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
Остались в запасе
ЛНЗ
Динамо К
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча ЛНЗ - Динамо К
3
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Динамо» Киев, 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Динамо» Киев

«ЛНЗ» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К ЛНЗ
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