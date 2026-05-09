Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-2-2-2-1
12
Паламарчук
25
Горин
34
Муравский
29
Дидык
17
Кузик
14
Драмбаев
11
Пасич
16
Рябов
7
Микитишин
19
Пастух
90
Ассинор
4-1-3-2
35
Нещерет
13
Коробов
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
91
Михайленко
39
Герреро
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
16
Огундана
7
Микитишин
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
7
Микитишин
Твердохлеб
21
Кравчук
21
Кравчук
Твердохлеб
40
Биловар
34
Захарченко
34
Захарченко
40
Биловар
20
Караваев
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
29
Буяльский
10
Шапаренко
16
Огундана
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
16
Огундана
39
Герреро
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
39
Герреро
Остались в запасе
ЛНЗ
Динамо К
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
24
Mark Podolyak
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
8
Александр Яцык
ЦП
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча ЛНЗ - Динамо К
3
Всего ударов по воротам
4
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
0
1
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Динамо» Киев, 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»