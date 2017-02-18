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    Семин — о товарищеских матчах: «День можно оценить положительно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал товарищеские матчи своей команды. Сегодня московский клуб сыграл вничью с «Бейджин Гуоань» (1:1) и одолел «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0).

    «Оба матча оставили хорошее впечатление. С «Хэбэем» оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с «Бэйцзином», мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций.

    В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы», — сказал специалист.

    «Локомотив» завершил первый круг чемпионата России на 10-м месте.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    18.02.2017 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 февраля 2017, 08:19

      Только Локо Только Победа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 18 февраля 2017, 23:41

      1-1..1-1..это победа)))

      0
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