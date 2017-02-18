Семин — о товарищеских матчах: «День можно оценить положительно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал товарищеские матчи своей команды. Сегодня московский клуб сыграл вничью с «Бейджин Гуоань» (1:1) и одолел «Хэбэй Чайна Форчун» (1:0).

«Оба матча оставили хорошее впечатление. С «Хэбэем» оба тайма провели на высоком уровне, хотя соперник был значительно сильнее, чем в первой игре. Что касается матча с «Бэйцзином», мне понравился первый тайм. А на второй не хватило физических кондиций.

В целом, день можно оценить положительно. Футболисты хорошо себя проявили. Также приятно, что добились победы», — сказал специалист.

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России на 10-м месте.