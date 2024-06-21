Семин прокомментировал переход Смолова в «Краснодар»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу перехода Федора Смолова в «Краснодар»

«В «Краснодаре» Смолов может пережить вторую молодость. Для него это новый вызов. Желаю Федору как можно больше голов», – высказался Семин.