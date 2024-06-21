Семин прокомментировал переход Смолова в «Краснодар»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу перехода Федора Смолова в «Краснодар»
«В «Краснодаре» Смолов может пережить вторую молодость. Для него это новый вызов. Желаю Федору как можно больше голов», – высказался Семин.
- 34-летний россиянин Федор Смолов, играющий на позиции центрального нападающего, в минувшем сезоне представлял цвета столичного «Динамо». В 34 играх футболист забил 6 голов и сумел 5 раз ассистировать своим партнерам по команде.
- Этим летом трудовое соглашение между «Динамо» и Смоловым истекло.
- Федор перебрался в «Краснодар». Примечательно, что форвард уже играл за кубанский клуб. Игрок имеет на своем счету 64 гола и 20 голевых пасов в 101 поединке. Отметим, что в активе Смолова 16 голов в 45 матчах за сборную России.