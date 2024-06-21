Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Семин прокомментировал переход Смолова в «Краснодар»

    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу перехода Федора Смолова в «Краснодар»

    «В «Краснодаре» Смолов может пережить вторую молодость. Для него это новый вызов. Желаю Федору как можно больше голов», – высказался Семин.

    • 34-летний россиянин Федор Смолов, играющий на позиции центрального нападающего, в минувшем сезоне представлял цвета столичного «Динамо». В 34 играх футболист забил 6 голов и сумел 5 раз ассистировать своим партнерам по команде.
    • Этим летом трудовое соглашение между «Динамо» и Смоловым истекло.
    • Федор перебрался в «Краснодар». Примечательно, что форвард уже играл за кубанский клуб. Игрок имеет на своем счету 64 гола и 20 голевых пасов в 101 поединке. Отметим, что в активе Смолова 16 голов в 45 матчах за сборную России.

    Новости по теме
    Терехин сказал, сколько голов забьет Смолов в «Краснодаре» 1
    Смолов четырьмя словами описал свое возвращение в «Краснодар» 9
    Заявление «Динамо» на тему ухода Смолова 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+