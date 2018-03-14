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    Вратарь «Локомотива» Гилерме не сыграет в ответном матче против «Атлетико»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии ответного матча с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы сообщил, что вратарь команды Гилерме не примет участие в игре. Матч пройдет на домашнем поле железнодорожников 15 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Гилерме не будет, это точно. Серьезность его травмы уточните у доктора.

    Чорлука? Он готов играть. Я его состояние оцениваю как очень-очень хорошее. Он провел два матча, он готов», – сказал Семин.

    Источник: Sport24

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    14.03.2018 16:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 марта 2018, 00:10

      Замена есть ! Гиле здоровья !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 14 марта 2018, 21:38

      Гиля ошибается конечно,не без греха..стабильности ему,как и Нигматулину не хватает(
      Но зато он бразилец.10 лет выступающий в нашем чемпионате,и никуда,где слаще,не переходил и предан клубу

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 20:53

      Коченков конечно не хуже Гилерме,но у него нет опыта международных встреч.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 марта 2018, 19:58

      После 3:0 можно хоть Васю Пупкина ставить, смысла в этой игре для "Локо" нет. Гильерме - скорейшего восстановления, он очень нужен в решающих играх чемпионата.

      -3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 марта 2018, 18:51

      коченков на сегодняшний день не хуже

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 марта 2018, 18:44

      ну трындец, что с ним опять((

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 17:07

      Гилерме - это сильное ослабление состава. На мой взгляд, на сегодня он и Акинфеев -лучшие в чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun > DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 17:36

      Коченков на голову выше чем это бревно, мяч даже вынести не может, кое-как до середины допинывает

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Shogun 14 марта 2018, 23:18

      Думаешь Сёмин нихера не смыслит в футболе?

      1
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