Вратарь «Локомотива» Гилерме не сыграет в ответном матче против «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии ответного матча с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы сообщил, что вратарь команды Гилерме не примет участие в игре. Матч пройдет на домашнем поле железнодорожников 15 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Гилерме не будет, это точно. Серьезность его травмы уточните у доктора.

Чорлука? Он готов играть. Я его состояние оцениваю как очень-очень хорошее. Он провел два матча, он готов», – сказал Семин.