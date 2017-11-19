Семин – о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался насчет погодных условий в Хабаровске. Напомним, что матч между местным «СКА-Хабаровск» и железнодорожниками запланирован на 27 ноября.

«Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию.

Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», – сказал Семин.