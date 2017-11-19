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  • Семин – о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию»

Семин – о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию»

19 ноября 2017, 17:27
32

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался насчет погодных условий в Хабаровске. Напомним, что матч между местным «СКА-Хабаровск» и железнодорожниками запланирован на 27 ноября.

«Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию.

Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», – сказал Семин.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск Семин Юрий
Комментарии (32)
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acer2003
1511101804
ЦСКА сыграло и Вам нужно, не сцы, Палыч ))
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Catastrofa
1511102078
Ну так прилетите и сыграйте , СКА не плачет !
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vitvik
1511102234
Лыжники бегут, их не смущает низкая температура и пневмония не грозит. Болельщикам сидеть не комфортно, им по телеку надо смотреть.
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dok66
1511102492
Почему от СКА никакого нытья ! Хотя там тоже есть футболисты из очень теплых стран !
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insider_retro
1511102615
Для всех равные условия! И не надо прикрываясь медициной и заботой обо всех предлагать удобные для своей команды варианты!... Прилетайте, играйте, а разговоры - потом!...
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fortune-bva
1511103136
дело не в локо или ска, дело в идиотах составляющих календарь, нельзя хабаровчанам в ноябре и декабре дома не играть? реально больные люди гонять футболистов в -20....
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за ЦСКА с 1980г
1511105792
Палыч,ты бы предложил обменяться со СКА в первом круге..Или я что то пропустил?
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Пестрый
1511106901
Когда календарь составляли что то этот шпалыч помалкивал, а все дело что в том году этому лохо в подобной ситуации перенесли игру и не куда нибудь а прямо на их ржд арену)) Просто тогда лохо болтался в середине таблицы и на это не обратили внимание, а теперь эта лиса-шпалыч захотел повторить тот финт)) Спартак играл в Тюмени в минус 15, кони только что играли в минус 20 и ни чего а шпалыч все свои старые яйца боится отморозить? Надевай шпалыч трое кольсон и вперед. Москва твоим слезам не верит!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1511110970
Вот сопли распустили,летите и играйте,чего ныть то,все в равных условиях.
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komarinskiy
1511111989
Матч состоится в любую погоду!
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